Бюджетна запіканка до чаю: про цукерки не згадають навіть діти

Ви здивуєтесь, як це просто та смачно

Ми розповідали, як приготувати смачний літній торт без випікання. Тепер ділимось рецептом смачної бюджетної солодкої запіканки.

Рецептом поділились на порталі "Вона". Страва виходить настільки смачна, що зникає зі столу за лічені хвилини.

Інгредієнти:

450 г. кисломолочного сиру;

100 г. рису;

2 шт. бананів;

2 ст.л. маку;

2 шт. яєць;

2 ст.л. борошна;

1 ч.л. какао-порошку;

сіль та цукор до смаку.

Спосіб приготування:

Рис ретельно промиваємо. Відварюємо його до готовності, це займе приблизно 20 хвилин. Залишаємо остигати Мак заливаємо окропом, залишаємо так на 15 хвилин. Банани чистимо та нарізаємо кружечками. Додаємо до охолодженого рису. До рису також висипаємо сир. Перебиваємо все блендером. Додаємо яйця і знову збиваємо. У тісто просіюємо борошно, додаємо сіль та цукор. Перекладаємо розпарений мак та перемішуємо. Сирну запіканку готуємо у заздалегідь розігрітій духовці 45 хвилин. Температура — 175 градусів.

Можна посипати запіканку какао-порошком та відразу подавати. Також ми розповідали, чим змастити випічку для ідеальної скоринки.