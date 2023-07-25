Яблучний пиріг із підручних продуктів: рецепт, який збереже вам час

Рецепт для тих, хто вміє цінувати свій час

Яблучні десерти – завжди привід для свята. Неперевершений смак, неймовірна пишнота – все це саме про пироги. Як правило, у них лише один недолік — на приготування такої випічки потрібно витратити півдня!

Безумовно, хитромудрі кулінарні рецепти теж мають право на життя. Але якщо немає часу, пропонуємо приготувати пиріг за рецептом "Важливо знати". Готується він із підручних інгредієнтів, вимагає мінімум часу, але при цьому він вийде незрівнянним на смак. Спробуємо?

Як приготувати яблучний пиріг.

Інгредієнти:

200 г борошна;

130 г цукру;

120 г сметани;

2 курячі яйця;

2 яблука;

100 мл соняшникової олії;

1,5 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. цукру із корицею;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

У чаші блендера змішайте олію з 1 яйцем. Маса має загуснути. За допомогою міксера змішайте друге яйце із сіллю та цукром. Додайте сметану та яєчну масу. Змішайте борошно з розпушувачем, додайте в тісто і перемішайте. Застеліть форму папером для випічки, змастіть маслом і вилийте тісто. Наріжте тонкими смужками яблука і розмістіть їх по тісту, зверху присипте цукром і корицею. Запікайте пиріг 40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Вимкніть духовку та пирогу дайте ще 10 хвилин настоятися.

Приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь! Смачного!