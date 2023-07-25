Просто поставте кефір у морозилку: найпростіший рецепт крем-сиру
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт, який займе міцне місце у вашому меню
Якщо ви вже готували домашній плавлений сир, то саме час для нових експериментів. Спробуйте зробити вдома крем-сир та здивуйтеся, наскільки це просто!
Рецепт недорогого крем-сиру пропонує "1 хвилина". Це набагато дешевше, ніж купувати готовий у магазині – вам потрібна буде лише пляшка кефіру. Спробуйте та здивуйтеся, наскільки це легко, просто та смачно!
Як приготувати крем-сир
Інгредієнти:
- кефір жирністю 3,2% — 1 літр.
Спосіб приготування:
- Покладіть кефір на ніч у морозилку. Якщо у вас кефір у пакеті, морозити можна в ньому. Пляшку краще не класти в морозилку — вона може луснути.
- Дістаньте кефір і залиште на 5-6 годин за кімнатної температури.
- Після повного розморожування кефіру вилийте його в друшляк, застелений кілька разів марлею. Друшляк поставте у відповідний посуд, куди стікатиме сироватка. У такому вигляді кефір повинен постояти години дві — за цей час він стане трохи густішим.
- Накрийте масу, загортаючи краї марлі та розмістіть зверху плоску тарілку. Масу поставте у холодильник на 8 годин. За цей час сироватка стече у миску, а в серветці у вас залишиться сирна маса.
- Готовий сир перекладаємо у скляну тару та зберігаємо у холодильнику максимум 5 днів.
З літра кефіру виходить приблизно 250 г сиру. Його можна додавати в солодку випічку або з сіллю та зеленню намазувати на домашній хліб. Смачного!