Просто поставте кефір у морозилку: найпростіший рецепт крем-сиру

Рецепт, який займе міцне місце у вашому меню

Якщо ви вже готували домашній плавлений сир, то саме час для нових експериментів. Спробуйте зробити вдома крем-сир та здивуйтеся, наскільки це просто!

Рецепт недорогого крем-сиру пропонує "1 хвилина". Це набагато дешевше, ніж купувати готовий у магазині – вам потрібна буде лише пляшка кефіру. Спробуйте та здивуйтеся, наскільки це легко, просто та смачно!

Як приготувати крем-сир

Інгредієнти:

кефір жирністю 3,2% — 1 літр.

Спосіб приготування:

Покладіть кефір на ніч у морозилку. Якщо у вас кефір у пакеті, морозити можна в ньому. Пляшку краще не класти в морозилку — вона може луснути. Дістаньте кефір і залиште на 5-6 годин за кімнатної температури. Після повного розморожування кефіру вилийте його в друшляк, застелений кілька разів марлею. Друшляк поставте у відповідний посуд, куди стікатиме сироватка. У такому вигляді кефір повинен постояти години дві — за цей час він стане трохи густішим. Накрийте масу, загортаючи краї марлі та розмістіть зверху плоску тарілку. Масу поставте у холодильник на 8 годин. За цей час сироватка стече у миску, а в серветці у вас залишиться сирна маса. Готовий сир перекладаємо у скляну тару та зберігаємо у холодильнику максимум 5 днів.

З літра кефіру виходить приблизно 250 г сиру. Його можна додавати в солодку випічку або з сіллю та зеленню намазувати на домашній хліб. Смачного!