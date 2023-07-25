Взимку шкодуватимете, що не закрили більше: найпростіший рецепт хрустких огірків

Без цього рецепту ви не обійдетесь

Мариновані огірки – це завжди смачно. Безумовно, кожен кулінар має найулюбленіший рецепт, проте ми хочемо поділитися сьогодні найпростішим рецептом хрустких огірків.

Рецепт від "Главреда" осилить навіть господиня-початківець, настільки легко приготувати такі огірки. Але смак їх здивує всіх — огірки вийдуть настільки хрусткими, що його почують усі сусіди. Спробуємо?

Як засолити хрусткі огірки на зиму.

Інгредієнти:

огірки невеликого розміру;

цибуля — 2 шт.;

перець горошком;

вода — 1 л;

оцет 9% — 200 мл на 1 л води;

цукор — 300 г;

сіль — 2 ст.л.;

приправа карі — 25 г або кетчуп чилі.

Спосіб приготування:

Огірки залити холодною водою та дати їм постояти. Воду вилити в каструлю, туди додати оцет, цукор, сіль, карі або кетчуп чилі. Маринад довести до кипіння періодично помішуючи. Помити огірки, за бажання видалити хвостики. Цибулю почистити, нарізати кільцями. У чисті банки розкласти цибулю, щільно вкласти огірки та додати перець горошком. Маринад перемішати та розлити по банках. Закрутити кришками та поставити для стерилізації на 7 хвилин. Дати огіркам охолонути.

До речі, не зберігайте огірки у теплому місці! Для цього краще підійде холодний підвал.