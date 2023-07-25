Взимку шкодуватимете, що не закрили більше: найпростіший рецепт хрустких огірків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Без цього рецепту ви не обійдетесь
Мариновані огірки – це завжди смачно. Безумовно, кожен кулінар має найулюбленіший рецепт, проте ми хочемо поділитися сьогодні найпростішим рецептом хрустких огірків.
Рецепт від "Главреда" осилить навіть господиня-початківець, настільки легко приготувати такі огірки. Але смак їх здивує всіх — огірки вийдуть настільки хрусткими, що його почують усі сусіди. Спробуємо?
Як засолити хрусткі огірки на зиму.
Інгредієнти:
- огірки невеликого розміру;
- цибуля — 2 шт.;
- перець горошком;
- вода — 1 л;
- оцет 9% — 200 мл на 1 л води;
- цукор — 300 г;
- сіль — 2 ст.л.;
- приправа карі — 25 г або кетчуп чилі.
Спосіб приготування:
- Огірки залити холодною водою та дати їм постояти.
- Воду вилити в каструлю, туди додати оцет, цукор, сіль, карі або кетчуп чилі. Маринад довести до кипіння періодично помішуючи.
- Помити огірки, за бажання видалити хвостики. Цибулю почистити, нарізати кільцями.
- У чисті банки розкласти цибулю, щільно вкласти огірки та додати перець горошком.
- Маринад перемішати та розлити по банках. Закрутити кришками та поставити для стерилізації на 7 хвилин. Дати огіркам охолонути.
До речі, не зберігайте огірки у теплому місці! Для цього краще підійде холодний підвал.