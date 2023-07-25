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Взимку шкодуватимете, що не закрили більше: найпростіший рецепт хрустких огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Хрумкі огірки підкорять ваше серце Новина оновлена 25 липня 2023, 19:50
Хрумкі огірки підкорять ваше серце. Фото blog.eva.ua

Без цього рецепту ви не обійдетесь

Мариновані огірки – це завжди смачно. Безумовно, кожен кулінар має найулюбленіший рецепт, проте ми хочемо поділитися сьогодні найпростішим рецептом хрустких огірків.

Рецепт від "Главреда" осилить навіть господиня-початківець, настільки легко приготувати такі огірки. Але смак їх здивує всіх — огірки вийдуть настільки хрусткими, що його почують усі сусіди. Спробуємо?

Як засолити хрусткі огірки на зиму.

Інгредієнти:

  • огірки невеликого розміру;
  • цибуля — 2 шт.;
  • перець горошком;
  • вода — 1 л;
  • оцет 9% — 200 мл на 1 л води;
  • цукор — 300 г;
  • сіль — 2 ст.л.;
  • приправа карі — 25 г або кетчуп чилі.

Спосіб приготування:

  1. Огірки залити холодною водою та дати їм постояти.
  2. Воду вилити в каструлю, туди додати оцет, цукор, сіль, карі або кетчуп чилі. Маринад довести до кипіння періодично помішуючи.
  3. Помити огірки, за бажання видалити хвостики. Цибулю почистити, нарізати кільцями.
  4. У чисті банки розкласти цибулю, щільно вкласти огірки та додати перець горошком.
  5. Маринад перемішати та розлити по банках. Закрутити кришками та поставити для стерилізації на 7 хвилин. Дати огіркам охолонути.

До речі, не зберігайте огірки у теплому місці! Для цього краще підійде холодний підвал.

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#Рецепт #Готуємо вдома