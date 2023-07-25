Найкращий рецепт квашеної капусти: додайте ці два інгредієнти — і за вуха не відтягнеш навіть дітей
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За таким рецептом готували ще наші бабусі
Квашена капуста — це найпоширеніша закуска на наших столах. Напевно, немає жодного м’ясного частування, яке б не поєднувалося з цією хрусткою кисло-солодкою смачністю.
Сьогодні поділимося досить незвичайним рецептом квашеної капусти. "Це Смак" радить її витримати у маринаді з медом та яблуками. Така капуста виходить неймовірно смачною та хрусткою. Обов’язково спробуйте — такий рецепт вам настільки сподобається, що по-іншому готувати ви вже не будете.
Як приготувати квашену капусту.
Інгредієнти на 10 порцій:
- капуста білокачанна – 1 кг;
- морква – 1 шт.;
- яблуко – 1 шт.;
- сіль – 1 ст. л.;
- мед – 1,5 ст. л.;
- вода – 1 л.
Спосіб приготування:
- Вимийте капусту, очистьте моркву. Наріжте овочі, перемішайте та утрамбуйте у банку.
- Яблуко очистьте. Наріжте його дрібними скибочками, додайте в банку.
- Для маринаду закип’ятіть у каструлі воду, посоліть, додайте мед. Все добре перемішайте.
- Розмістіть маринад у банку. Залишіть капусту за кімнатної температури в три дні. Періодично куштуйте капусту, щоб вона не гірчила. Закривати банку можна, коли на поверхні утворюватиметься біла піна.
Зберігайте капусту в прохолодному місці за температури 2-3 градуси. Смачного!