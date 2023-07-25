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Найкращий рецепт квашеної капусти: додайте ці два інгредієнти — і за вуха не відтягнеш навіть дітей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Квашена капуста з медом — неймовірна смакота
Квашена капуста з медом — неймовірна смакота. Фото smakotainfo.com

За таким рецептом готували ще наші бабусі

Квашена капуста — це найпоширеніша закуска на наших столах. Напевно, немає жодного м’ясного частування, яке б не поєднувалося з цією хрусткою кисло-солодкою смачністю.

Сьогодні поділимося досить незвичайним рецептом квашеної капусти. "Це Смак" радить її витримати у маринаді з медом та яблуками. Така капуста виходить неймовірно смачною та хрусткою. Обов’язково спробуйте — такий рецепт вам настільки сподобається, що по-іншому готувати ви вже не будете.

Як приготувати квашену капусту.

Інгредієнти на 10 порцій:

  • капуста білокачанна – 1 кг;
  • морква – 1 шт.;
  • яблуко – 1 шт.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • мед – 1,5 ст. л.;
  • вода – 1 л.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте капусту, очистьте моркву. Наріжте овочі, перемішайте та утрамбуйте у банку.
  2. Яблуко очистьте. Наріжте його дрібними скибочками, додайте в банку.
  3. Для маринаду закип’ятіть у каструлі воду, посоліть, додайте мед. Все добре перемішайте.
  4. Розмістіть маринад у банку. Залишіть капусту за кімнатної температури в три дні. Періодично куштуйте капусту, щоб вона не гірчила. Закривати банку можна, коли на поверхні утворюватиметься біла піна.

Зберігайте капусту в прохолодному місці за температури 2-3 градуси. Смачного!

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#Рецепт #Квашена капуста #Готуємо вдома