Неймовірний десерт із трьох інгредієнтів: такі банани не купите у магазині

Нереально смачний десерт із простих продуктів

Для того, щоб швидко приготувати якийсь смачний десерт до чаю, не потрібно стояти годинами на кухні та готувати неймовірно складні рецепти. Можна взяти банани, шоколад та мигдалеві пелюстки, і приготувати найсмачніший десерт.

Такою незвичайною стравою за рецептом Еxpress ви можете насолоджуватися будь-якої пори року, адже всі інгредієнти можна купити у найближчому супермаркеті. Лише кілька хвилин часу — і ви приготуєте не лише смачний, а й корисний десерт. До речі, діти вам із задоволенням у цьому допоможуть!

Як приготувати заморожені в шоколаді банани

Інгредієнти:

4 стиглих банана;

200 г чорного шоколаду;

100 г мигдальних пелюсток;

8 дерев’яних шпажок.

Спосіб приготування:

Банани почистьте. Розріжте їх на три частини та нанизуйте на шпажки, залишаючи між ними проміжки. Застеліть пергаментом лист або великий посуд. У мікрохвильовій печі розтопіть шоколад і занурюйте в нього банани, намагаючись покрити їх рівномірно. Посипте банани мигдальними пелюстками чи іншими горіхами. Банановий десерт відправте в морозилку на 2-3 години.

Через вказаний час дістаньте десерт і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Смачного!