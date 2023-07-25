Ситні коржики на сніданок, з якими ви забудете про омлети

Чудовий варіант поживного сніданку

Ми розповідали, як приготувати ситний омлет з сиром та зеленню на сніданок. Та, якщо хочеться почати день з чимось кардинально новим, зверніть увагу на цей рецепт коржиків з начинкою.

За начинку правитиме картопля, цибуля та зелень. Страва виходить ніжною та ситною. Їх навіть можна подавати замість хліба або як легкий перекус до чаю. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

кефір – 500 мл

борошно – 700-750 г

сіль – ½ ч. л.

сода – 1 ч. л.

картопля – 700-800 г

цибуля – 2 шт

кріп – пучок

сіль — до смаку

вершкове масло – 80 г + для змащування

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо. Обсмажуємо її до золотистості на невеликій кількості олії. Картоплю відварюємо до готовності. Зливаємо з неї воду, солимо, додаємо вершкове масло. Розминаємо в пюре без грудочок. Вливаємо трохи молока і знову все перемішуємо. До пюре додаємо обсмажену цибулю і дрібно нарізану зелень, перемішуємо. Для тіста у кефір кімнатної температури кладемо сіль, соду і добре перемішуємо. Частинами додаємо просіяне борошно. Замішуємо м’яке та еластичне тісто — спочатку ложкою, а потім — руками. Готове тісто перекладаємо в пакет. На 30-40 хвилин залишаємо його в холодильнику. Скочуємо з тіста джгут. Ділимо його на порційні шматочки. Кожен шматочок розкочуємо в тонкий круглий пласт. У центр викладаємо начинку, розподіляємо. Краї спершу защипуємо в центрі, а потім перевертаємо коржик швом донизу. Заготовки злегка розминаємо руками, а потім розкочуємо качалкою. Повинен вийти тонкий пласт з начинкою. Сковороду добре розігріваємо. Обсмажуємо коржики на сухій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.

Вже готові коржики обов’язково змащуємо маслом. Від цього залежатимуть їх м’якість та смак. Також ми розповідали, як готувати смачну кримськотатарську локшину.