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Ситні коржики на сніданок, з якими ви забудете про омлети

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Коржики за цим рецептом виходять смачними та ніжними
Коржики за цим рецептом виходять смачними та ніжними. Фото Апостроф

Чудовий варіант поживного сніданку

Ми розповідали, як приготувати ситний омлет з сиром та зеленню на сніданок. Та, якщо хочеться почати день з чимось кардинально новим, зверніть увагу на цей рецепт коржиків з начинкою.

За начинку правитиме картопля, цибуля та зелень. Страва виходить ніжною та ситною. Їх навіть можна подавати замість хліба або як легкий перекус до чаю. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • кефір – 500 мл
  • борошно – 700-750 г
  • сіль – ½ ч. л.
  • сода – 1 ч. л.
  • картопля – 700-800 г
  • цибуля – 2 шт
  • кріп – пучок
  • сіль — до смаку
  • вершкове масло – 80 г + для змащування

Спосіб приготування:

  1. Цибулю дрібно нарізаємо. Обсмажуємо її до золотистості на невеликій кількості олії. Картоплю відварюємо до готовності. Зливаємо з неї воду, солимо, додаємо вершкове масло. Розминаємо в пюре без грудочок.
  2. Вливаємо трохи молока і знову все перемішуємо. До пюре додаємо обсмажену цибулю і дрібно нарізану зелень, перемішуємо.
  3. Для тіста у кефір кімнатної температури кладемо сіль, соду і добре перемішуємо. Частинами додаємо просіяне борошно. Замішуємо м’яке та еластичне тісто — спочатку ложкою, а потім — руками.
  4. Готове тісто перекладаємо в пакет. На 30-40 хвилин залишаємо його в холодильнику.
  5. Скочуємо з тіста джгут. Ділимо його на порційні шматочки.
  6. Кожен шматочок розкочуємо в тонкий круглий пласт. У центр викладаємо начинку, розподіляємо. Краї спершу защипуємо в центрі, а потім перевертаємо коржик швом донизу.
  7. Заготовки злегка розминаємо руками, а потім розкочуємо качалкою. Повинен вийти тонкий пласт з начинкою.
  8. Сковороду добре розігріваємо. Обсмажуємо коржики на сухій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.

Вже готові коржики обов’язково змащуємо маслом. Від цього залежатимуть їх м’якість та смак. Також ми розповідали, як готувати смачну кримськотатарську локшину.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Начинка #Сніданок