Ситні коржики на сніданок, з якими ви забудете про омлети
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий варіант поживного сніданку
Ми розповідали, як приготувати ситний омлет з сиром та зеленню на сніданок. Та, якщо хочеться почати день з чимось кардинально новим, зверніть увагу на цей рецепт коржиків з начинкою.
За начинку правитиме картопля, цибуля та зелень. Страва виходить ніжною та ситною. Їх навіть можна подавати замість хліба або як легкий перекус до чаю. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- кефір – 500 мл
- борошно – 700-750 г
- сіль – ½ ч. л.
- сода – 1 ч. л.
- картопля – 700-800 г
- цибуля – 2 шт
- кріп – пучок
- сіль — до смаку
- вершкове масло – 80 г + для змащування
Спосіб приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо. Обсмажуємо її до золотистості на невеликій кількості олії. Картоплю відварюємо до готовності. Зливаємо з неї воду, солимо, додаємо вершкове масло. Розминаємо в пюре без грудочок.
- Вливаємо трохи молока і знову все перемішуємо. До пюре додаємо обсмажену цибулю і дрібно нарізану зелень, перемішуємо.
- Для тіста у кефір кімнатної температури кладемо сіль, соду і добре перемішуємо. Частинами додаємо просіяне борошно. Замішуємо м’яке та еластичне тісто — спочатку ложкою, а потім — руками.
- Готове тісто перекладаємо в пакет. На 30-40 хвилин залишаємо його в холодильнику.
- Скочуємо з тіста джгут. Ділимо його на порційні шматочки.
- Кожен шматочок розкочуємо в тонкий круглий пласт. У центр викладаємо начинку, розподіляємо. Краї спершу защипуємо в центрі, а потім перевертаємо коржик швом донизу.
- Заготовки злегка розминаємо руками, а потім розкочуємо качалкою. Повинен вийти тонкий пласт з начинкою.
- Сковороду добре розігріваємо. Обсмажуємо коржики на сухій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.
Вже готові коржики обов’язково змащуємо маслом. Від цього залежатимуть їх м’якість та смак. Також ми розповідали, як готувати смачну кримськотатарську локшину.