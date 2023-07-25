Гора смакоти з дитинства за 10 хвилин: навіть духовка не знадобиться
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Можна швидко приготувати багато солодощів
Ми ділились рецептом смачної бюджетної сирної запіканки до чаю. Тепер розповідаємо, як приготувати десерт, який у багатьох лишився улюбленим з далекого дитинства — шоколадну ковбаску.
На порталі "1 хвилина" розповіли, як готувати ковбаску з какао та згущеним молоком. Переваги цього десерту у простоті інгредієнтів та швидкості приготування.
Інгредієнти:
- пісочне печиво – 250 г;
- молоко згущене – 0,5 банки;
- вершкове масло – 100 г;
- какао-порошок – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника — воно повинне бути м’яким. Печиво подрібнюємо до дрібної крихти.
- Печиво пересипаємо в миску. Додаємо до нього м’яке вершкове масло, перемішуємо. коли маса стане більш-менш однорідною, вливаємо згущене молоко та кладемо какао-порошок.
- Ложкою перемішуємо все до однорідного. Маса повинна вийти м’якою та пластичною. Викладаємо її на харчову плівку та, загортаючи, формуємо ковбаску.
- Прибираємо десерт в холодильник мінімум на 2 години. Десерт затвердіє, коли застигне масло.
Це класичний варіант приготування цього десерту. Можна додавати до нього горіхи, родзинки та все, що забажаєте. Також ми розповідали, як приготувати смачну вишневу граніту.