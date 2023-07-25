Гора смакоти з дитинства за 10 хвилин: навіть духовка не знадобиться

Можна швидко приготувати багато солодощів

Ми ділились рецептом смачної бюджетної сирної запіканки до чаю. Тепер розповідаємо, як приготувати десерт, який у багатьох лишився улюбленим з далекого дитинства — шоколадну ковбаску.

На порталі "1 хвилина" розповіли, як готувати ковбаску з какао та згущеним молоком. Переваги цього десерту у простоті інгредієнтів та швидкості приготування.

Інгредієнти:

пісочне печиво – 250 г;

молоко згущене – 0,5 банки;

вершкове масло – 100 г;

какао-порошок – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника — воно повинне бути м’яким. Печиво подрібнюємо до дрібної крихти. Печиво пересипаємо в миску. Додаємо до нього м’яке вершкове масло, перемішуємо. коли маса стане більш-менш однорідною, вливаємо згущене молоко та кладемо какао-порошок. Ложкою перемішуємо все до однорідного. Маса повинна вийти м’якою та пластичною. Викладаємо її на харчову плівку та, загортаючи, формуємо ковбаску. Прибираємо десерт в холодильник мінімум на 2 години. Десерт затвердіє, коли застигне масло.

Це класичний варіант приготування цього десерту. Можна додавати до нього горіхи, родзинки та все, що забажаєте. Також ми розповідали, як приготувати смачну вишневу граніту.