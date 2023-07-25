Диво-начинка для млинців, яка нагодує всю сім’ю: простий рецепт з трьох інгредієнтів

Млинці виходять смачні, ніжні та ситні

Всі люблять смачні, ароматні тоненькі млинці. Однією з найбільших їх переваг є те, що всередину можна покласти будь-яку начинку — і це вже буде зовсім інша страва.

На порталі "1 хвилина" поділились смачним варіантом начинки. Достатньо просто змішати три інгредієнти і загорнути у млинці. Не потрібно витрачати багато часу або зусиль.

Інгредієнти:

400 грамів гарбуза;

100 мілілітрів овочевого бульйону;

50 грамів м’якого сиру, наприклад козячого або бринзи.

Спосіб приготування:

Відрізаємо потрібну кількість гарбуза. Чистимо її від шкірки та нарізаємо невеликими кубиками. Обсмажуємо гарбуз на розігрітій олії до золотистої скоринки. Додаємо до гарбуза овочевий бульйон і тушкуємо близько 10 хвилин, поки овоч не стане м’яким. З гарбуза слід злити зайву рідину. Додаємо до нього натертий на тертці сир і перемішуємо. Можна додати сіль, перець, улюблені спеції. Якщо бажаєте однорідну начинку, можна перебити все в блендері. Загортаємо млинці — і насолоджуємось.

Теплий гарбуз ідеально поєднується із сиром. Виходить ситно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати смачні картопляні коржики на сніданок.