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Диво-начинка для млинців, яка нагодує всю сім’ю: простий рецепт з трьох інгредієнтів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Обов’язково спробуйте приготувати такі гарбузові млинці
Обов’язково спробуйте приготувати такі гарбузові млинці. Фото shuba.life

Млинці виходять смачні, ніжні та ситні

Всі люблять смачні, ароматні тоненькі млинці. Однією з найбільших їх переваг є те, що всередину можна покласти будь-яку начинку — і це вже буде зовсім інша страва.

На порталі "1 хвилина" поділились смачним варіантом начинки. Достатньо просто змішати три інгредієнти і загорнути у млинці. Не потрібно витрачати багато часу або зусиль.

Інгредієнти:

  • 400 грамів гарбуза;
  • 100 мілілітрів овочевого бульйону;
  • 50 грамів м’якого сиру, наприклад козячого або бринзи.

Спосіб приготування:

  1. Відрізаємо потрібну кількість гарбуза. Чистимо її від шкірки та нарізаємо невеликими кубиками.
  2. Обсмажуємо гарбуз на розігрітій олії до золотистої скоринки. Додаємо до гарбуза овочевий бульйон і тушкуємо близько 10 хвилин, поки овоч не стане м’яким.
  3. З гарбуза слід злити зайву рідину. Додаємо до нього натертий на тертці сир і перемішуємо. Можна додати сіль, перець, улюблені спеції.
  4. Якщо бажаєте однорідну начинку, можна перебити все в блендері. Загортаємо млинці — і насолоджуємось.

Теплий гарбуз ідеально поєднується із сиром. Виходить ситно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати смачні картопляні коржики на сніданок.

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#Рецепт #Гарбуз #Начинка #Млинці