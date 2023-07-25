Впорається навіть дитина: ця страва з кабачків нагодує всю сім’ю

Чудовий варіант ситної вечері чи обіду

Овочеві страви смачні та корисні. Їх ще й легко готувати — тим паче зараз, коли активно триває сезон свіжої зелені. Якщо ви вже готували вітамінний омлет, зверніть увагу на цей рецепт овочевого рагу.

Є безліч способів приготувати овочі смачно, і один із них — ситне яскраве рагу. Рецептом поділились на порталі theLime.

Інгредієнти:

кабачки — 400 г

баклажани — 500-600 г

картопля — 400 г

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

болгарський перець — 1 шт.

томатна паста — 1-2 ст. л.

майонез або жирна сметана — 2 ст. л.

рослинна олія

часник — 4 великих зубчика

солодка паприка — 2 ч. л.

лавровий лист

сіль

перець

цукор

кінза

петрушка

картопляний відвар — 1-1,5 склянки

Спосіб приготування:

Всі овочі, крім кабачків, чистимо. Подрібнюємо середнім кубиком. У каструлю виливаємо 1,5 склянки води. Відварюємо у ній подрібнену картоплю кілька хвилин. Знімаємо з вогню, але не зціджуємо. Розігріваємо сковороду з олією. По черзі обсмажуємо цибулю, моркву, перець, кабачки та баклажани. Потім тушкуємо 10 хвилин все разом під кришкою, періодично помішуючи. Ріжемо зелень, часник подрібнюємо ножем. За 2 хвилини до готовності рагу до овочів додаємо томатну пасту, майонез або сметану. Всипаємо паприку, лавровий лист, мелений перець, цукор. Солимо. Тушкуємо ще 1-2 хвилини, потім додаємо відварену картоплю разом з відваром. Готуємо ще 2-3 хвилини. Насамкінець додаємо зелень і часник.

Рагу виходить дуже яскраве та ароматне. Також ми розповідали, як приготувати смачні картопляні коржики.