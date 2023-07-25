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Впорається навіть дитина: ця страва з кабачків нагодує всю сім’ю

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Спробуйте — і будете готувати постійно Новина оновлена 25 липня 2023, 16:20
Спробуйте — і будете готувати постійно. Фото Лайфхакер

Чудовий варіант ситної вечері чи обіду

Овочеві страви смачні та корисні. Їх ще й легко готувати — тим паче зараз, коли активно триває сезон свіжої зелені. Якщо ви вже готували вітамінний омлет, зверніть увагу на цей рецепт овочевого рагу.

Є безліч способів приготувати овочі смачно, і один із них — ситне яскраве рагу. Рецептом поділились на порталі theLime.

Інгредієнти:

  • кабачки — 400 г
  • баклажани — 500-600 г
  • картопля — 400 г
  • морква — 1 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • болгарський перець — 1 шт.
  • томатна паста — 1-2 ст. л.
  • майонез або жирна сметана — 2 ст. л.
  • рослинна олія
  • часник — 4 великих зубчика
  • солодка паприка — 2 ч. л.
  • лавровий лист
  • сіль
  • перець
  • цукор
  • кінза
  • петрушка
  • картопляний відвар — 1-1,5 склянки

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі, крім кабачків, чистимо. Подрібнюємо середнім кубиком.
  2. У каструлю виливаємо 1,5 склянки води. Відварюємо у ній подрібнену картоплю кілька хвилин. Знімаємо з вогню, але не зціджуємо.
  3. Розігріваємо сковороду з олією. По черзі обсмажуємо цибулю, моркву, перець, кабачки та баклажани. Потім тушкуємо 10 хвилин все разом під кришкою, періодично помішуючи.
  4. Ріжемо зелень, часник подрібнюємо ножем. За 2 хвилини до готовності рагу до овочів додаємо томатну пасту, майонез або сметану.
  5. Всипаємо паприку, лавровий лист, мелений перець, цукор. Солимо.
  6. Тушкуємо ще 1-2 хвилини, потім додаємо відварену картоплю разом з відваром. Готуємо ще 2-3 хвилини. Насамкінець додаємо зелень і часник.

Рагу виходить дуже яскраве та ароматне. Також ми розповідали, як приготувати смачні картопляні коржики.

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#Рецепт #Кабачки #Овочі #Рагу