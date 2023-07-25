Впорається навіть дитина: ця страва з кабачків нагодує всю сім’ю
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Чудовий варіант ситної вечері чи обіду
Овочеві страви смачні та корисні. Їх ще й легко готувати — тим паче зараз, коли активно триває сезон свіжої зелені. Якщо ви вже готували вітамінний омлет, зверніть увагу на цей рецепт овочевого рагу.
Є безліч способів приготувати овочі смачно, і один із них — ситне яскраве рагу. Рецептом поділились на порталі theLime.
Інгредієнти:
- кабачки — 400 г
- баклажани — 500-600 г
- картопля — 400 г
- морква — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- болгарський перець — 1 шт.
- томатна паста — 1-2 ст. л.
- майонез або жирна сметана — 2 ст. л.
- рослинна олія
- часник — 4 великих зубчика
- солодка паприка — 2 ч. л.
- лавровий лист
- сіль
- перець
- цукор
- кінза
- петрушка
- картопляний відвар — 1-1,5 склянки
Спосіб приготування:
- Всі овочі, крім кабачків, чистимо. Подрібнюємо середнім кубиком.
- У каструлю виливаємо 1,5 склянки води. Відварюємо у ній подрібнену картоплю кілька хвилин. Знімаємо з вогню, але не зціджуємо.
- Розігріваємо сковороду з олією. По черзі обсмажуємо цибулю, моркву, перець, кабачки та баклажани. Потім тушкуємо 10 хвилин все разом під кришкою, періодично помішуючи.
- Ріжемо зелень, часник подрібнюємо ножем. За 2 хвилини до готовності рагу до овочів додаємо томатну пасту, майонез або сметану.
- Всипаємо паприку, лавровий лист, мелений перець, цукор. Солимо.
- Тушкуємо ще 1-2 хвилини, потім додаємо відварену картоплю разом з відваром. Готуємо ще 2-3 хвилини. Насамкінець додаємо зелень і часник.
Рагу виходить дуже яскраве та ароматне. Також ми розповідали, як приготувати смачні картопляні коржики.