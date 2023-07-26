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Ніколи ще сніданок не був такий смачний: приголомшливий рецепт омлету з двох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніший омлет із двох інгредієнтів
Найсмачніший омлет із двох інгредієнтів. Фото Meta.ua

Страва наситить енергією на цілий день

Безумовно, сніданок — важливий прийом їжі. Необхідно, щоб він був ситним, смачним та швидким у приготуванні. Якщо ви вже перепробували різноманітні рецепти приготування омлетів, зверніть увагу на омлет лише з двох інгредієнтів.

Більш соковитого, пишного та смачного омлету ви точно ще не куштували. Завдяки простим рекомендаціям "Мета" у вас на столі з’явиться не просто смачний сніданок, а цілий витвір кулінарного мистецтва. Спробуємо?

Як приготувати омлет з молоком

Інгредієнти:

  • яйце куряче кімнатної температури — 4 шт.;
  • молоко 3,5% — 100 мл;
  • сіль, перець чорний мелений — щіпка;
  • масло вершкове 82% — 20 г.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці збийте яйця. Посоліть, поперчіть і повторно збийте суміш до появи бульбашок.
  2. Коли яєчна маса стане повітряною та легкою, додайте до неї молоко і перемішайте.
  3. У масивній сковороді з низькими бортами розігрійте на середньому вогні вершкове масло. Швидким рухом влийте на неї підготовлену суміш. Готуйте омлет на невеликому вогні 5 хвилин під кришкою.

Подавайте цей приголомшливий омлет із соусом тартар та домашнім хлібом, і снідайте із задоволенням. Смачного!

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#Рецепт #Омлет #Готуємо вдома