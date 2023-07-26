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Вам знадобляться лише сир, помідор та лаваш: ситний сніданок за п’ять хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий та ситний сніданок з лавашу з сиром
Простий та ситний сніданок з лавашу з сиром. Фото starkon.city

Рецепт-п’ятихвилинка виручить вас у ранковому поспіху

Саме сніданок надає людині сили наступного дня. Але вранці не хочеться багато сил і часу на приготування їжі, тому перший прийом їжі повинен бути не тільки ситним та смачним, але й швидким у приготуванні.

Uaportal пропонує саме такий варіант. Лаваш із сулугуні та помідором дуже просто готувати, але в результаті ви отримаєте неймовірну страву. Це ідеальний варіант не тільки для швидкого сніданку, а й для перекусу у разі несподіваних гостей. Спробуйте раз — і ваші рідні проситимуть такий конвертик із лавашу щоранку.

Як приготувати лаваш із сулугуні

Інгредієнти:

  • лаваш — 1 шт.;
  • сулугуні — 300-400 г;
  • помідор – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Сир натріть на тертці та змішайте із посіченою зеленню. Помідори наріжте на тоненькі кружечки.
  2. Розгорніть лаваш. По центру викладіть помідори та сир. Вільну поверхню лаваша змастіть вершковим маслом, загорніть конвертиком і закріпіть краї.
  3. Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте лаваш 5-10 хвилин. Не перепікайте конверт, інакше лаваш може бути занадто сухим.

Як бачимо, лаваш – незамінна страва на будь-якій кухні. Його легко приготувати вдома лише з трьох інгредієнтів.

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#Рецепт #Сніданок #Лаваш #Готуємо вдома