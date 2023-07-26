Вам знадобляться лише сир, помідор та лаваш: ситний сніданок за п’ять хвилин

Рецепт-п’ятихвилинка виручить вас у ранковому поспіху

Саме сніданок надає людині сили наступного дня. Але вранці не хочеться багато сил і часу на приготування їжі, тому перший прийом їжі повинен бути не тільки ситним та смачним, але й швидким у приготуванні.

Uaportal пропонує саме такий варіант. Лаваш із сулугуні та помідором дуже просто готувати, але в результаті ви отримаєте неймовірну страву. Це ідеальний варіант не тільки для швидкого сніданку, а й для перекусу у разі несподіваних гостей. Спробуйте раз — і ваші рідні проситимуть такий конвертик із лавашу щоранку.

Як приготувати лаваш із сулугуні

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт.;

сулугуні — 300-400 г;

помідор – 1 шт.

Спосіб приготування:

Сир натріть на тертці та змішайте із посіченою зеленню. Помідори наріжте на тоненькі кружечки. Розгорніть лаваш. По центру викладіть помідори та сир. Вільну поверхню лаваша змастіть вершковим маслом, загорніть конвертиком і закріпіть краї. Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте лаваш 5-10 хвилин. Не перепікайте конверт, інакше лаваш може бути занадто сухим.

Як бачимо, лаваш – незамінна страва на будь-якій кухні. Його легко приготувати вдома лише з трьох інгредієнтів.