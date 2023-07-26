Так готують рибу у дорогих ресторанах: рецепт, від якого вся родина оближе пальці
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Один інгредієнт — і ви не впізнаєте страву!
Смажена риба з хрусткою скоринкою — що може бути краще для ситного обіду чи сімейної вечері? Тільки от не завжди вдається смачно її посмажити — напевно, ви стикалися з ситуаціями, коли риба не хотіла відлипати від поверхні та в результаті пригоряла.
Однак є один хитрий прийом, якими користуються кухарі, щоб риба вийшла смачною та не пригоріла під час смаження. "Мета" розповідає, що вам знадобиться тільки бородинський хліб і ви назавжди забудете про рибу, що пригорає. Як тільки ви освоїте цей прийом, ви більше не захочете повертатися до приготування риби у клярі. Для зручності краще беріть морську рибу — саме в ній міститься менше кісток. Почнемо?
Як смачно посмажити рибу
Інгредієнти:
- судак — 300 г;
- хліб — 100 г;
- масло вершкове — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Філе судака помийте, просушіть, поріжте середніми шматками.
- Наріжте хліб тоненькими шматочками.
- Далі шматочки судака покладіть на хліб.
- Сковороду добре прогрійте і змастіть вершковим маслом|мастилом|.
- Обсмажуйте рибу до середньої готовності з обох боків.
Подавайте смажену рибу з улюбленим салатом та насолоджуйтесь! Смачного!