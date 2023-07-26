Так готують рибу у дорогих ресторанах: рецепт, від якого вся родина оближе пальці

Один інгредієнт — і ви не впізнаєте страву!

Смажена риба з хрусткою скоринкою — що може бути краще для ситного обіду чи сімейної вечері? Тільки от не завжди вдається смачно її посмажити — напевно, ви стикалися з ситуаціями, коли риба не хотіла відлипати від поверхні та в результаті пригоряла.

Однак є один хитрий прийом, якими користуються кухарі, щоб риба вийшла смачною та не пригоріла під час смаження. "Мета" розповідає, що вам знадобиться тільки бородинський хліб і ви назавжди забудете про рибу, що пригорає. Як тільки ви освоїте цей прийом, ви більше не захочете повертатися до приготування риби у клярі. Для зручності краще беріть морську рибу — саме в ній міститься менше кісток. Почнемо?

Як смачно посмажити рибу

Інгредієнти:

судак — 300 г;

хліб — 100 г;

масло вершкове — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Філе судака помийте, просушіть, поріжте середніми шматками. Наріжте хліб тоненькими шматочками. Далі шматочки судака покладіть на хліб. Сковороду добре прогрійте і змастіть вершковим маслом|мастилом|. Обсмажуйте рибу до середньої готовності з обох боків.

Подавайте смажену рибу з улюбленим салатом та насолоджуйтесь! Смачного!