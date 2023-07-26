Готуватимете тільки так: рецепт неймовірної печінки по-грузинськи

Швидка у приготуванні, але дуже смачна страва

Печінка – дуже корисний та дешевий продукт, саме тому це гарна альтернатива м’ясу. Її можна смажити, готувати з печінки чудові оладки або навіть готувати в банці. А ще печінку можна приготувати з овочами та кінзою, як це роблять у Грузії.

Shuba для цієї страви радить вибирати курячу печінку, ви можете вибрати будь-яку іншу на ваш смак. Головне тут – добре помити та почистити печінку перед приготуванням, щоб у результаті отримати неймовірну страву. Приготуйте печінку за грузинським рецептом та відкрийте для себе цей продукт по-новому.

Як приготувати печінку по-грузинськи

Інгредієнти на 2 порції:

печінка — 300 г;

помідори — 1 шт.;

цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

кінза, пучок — 1 шт.;

сіль, чорний перець, олія, борошно — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте овочі: наріжте помідори кубиками, цибулю — кільцями, часник і кінзу наріжте ножем. Все всипте в глибокий салатник. Печінку помийте, обріжте жир і наріжте невеликими шматочками. Підсмажте печінку у сковороді з розігрітою олією до готовності. Перекладіть її в салатник до овочів, перемішайте все і дайте 10-15 хвилин настоятися. Страва готова!

Подавайте печінку з картопляним пюре або рисом за турецьким рецептом як гарнір. Смачного!