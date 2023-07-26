Переплюне навіть м’ясний: такий шашлик з цибулі з’їдять разом із мангалом
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Усього 20 хвилин – і неймовірна страва на столі!
У любителів м’яса ароматний та соковитий шашлик займає особливе місце у раціоні. Для відпочинку на природі це найкраща страва, адже на відкритому повітрі все завжди смачніше. У цьому випадку буде з’їдено все – і м’ясний шашлик, і цибулевий. Так, так, ви не помилилися – саме шашлик із цибулі!
Візьміть із собою 5-6 цибулин окрім тих, що підуть у маринад для приготування класичного шашлику. Спробуйте приготувати цей овоч за рецептом "Це Смак" — і ваше задоволення буде безмежним!
Як приготувати шашлик із синьої цибулі
Інгредієнти на 5 порцій:
- червона цибуля – 5 шт.;
- соєвий соус – 3 ст. л.;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- білий перець — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Очистьте цибулю, кожну розріжте вздовж на 4 частини.
- Змішайте олію, соєвий соус, лимонний сік і білий перець. Полийте цибулю, перемішайте і залиште маринуватися на 15 хвилин.
- Цибулю потрібно щільно нанизати на шампури. Запікайте її на вугіллі не більше 10 хвилин, постійно перевертаючи. Готовність шашлику можете визначити по тому, що четвертинки цибулі почнуть розкриватися.
- Полийте залишками соусу так, щоб він потрапив усередину, та готуйте ще 5 хвилин.
Подавайте таку цибулю до улюбленого м’ясного шашлику та насолоджуйтесь. Смачного!