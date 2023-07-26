Переплюне навіть м’ясний: такий шашлик з цибулі з’їдять разом із мангалом

Усього 20 хвилин – і неймовірна страва на столі!

У любителів м’яса ароматний та соковитий шашлик займає особливе місце у раціоні. Для відпочинку на природі це найкраща страва, адже на відкритому повітрі все завжди смачніше. У цьому випадку буде з’їдено все – і м’ясний шашлик, і цибулевий. Так, так, ви не помилилися – саме шашлик із цибулі!

Візьміть із собою 5-6 цибулин окрім тих, що підуть у маринад для приготування класичного шашлику. Спробуйте приготувати цей овоч за рецептом "Це Смак" — і ваше задоволення буде безмежним!

Як приготувати шашлик із синьої цибулі

Інгредієнти на 5 порцій:

червона цибуля – 5 шт.;

соєвий соус – 3 ст. л.;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

білий перець — 0,5 ч. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Очистьте цибулю, кожну розріжте вздовж на 4 частини. Змішайте олію, соєвий соус, лимонний сік і білий перець. Полийте цибулю, перемішайте і залиште маринуватися на 15 хвилин. Цибулю потрібно щільно нанизати на шампури. Запікайте її на вугіллі не більше 10 хвилин, постійно перевертаючи. Готовність шашлику можете визначити по тому, що четвертинки цибулі почнуть розкриватися. Полийте залишками соусу так, щоб він потрапив усередину, та готуйте ще 5 хвилин.

Подавайте таку цибулю до улюбленого м’ясного шашлику та насолоджуйтесь. Смачного!