Рецепт для тих, хто не любить довго готувати: салат із зелених помідорів з’їсте до перших морозів

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Мариновані помідори – класична закуска взимку. А чи пробували ви закрити незрілі помідори? Їхній неповторний смак розкривається саме під час засолювання або маринування. Саме тому багато хто віддає перевагу саме солоним зеленим помідорам на закуску.

Такий салат із зелених помідорів за рецептом "Це Смак" підійде до будь-якої страви. Без цього оригінального та смачного салату ви не зможете уявити жодної зими.

Як приготувати салат із зелених помідорів.

Інгредієнти на 10 порцій:

помідор – 4 кг;

цибуля – 1 кг;

морква – 1 кг;

оцет – 150 мл;

цукор – 150 г;

соняшникова олія – 500 мл;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Помідори та цибулю промийте і наріжте на половинки. Моркву натріть на тертці. Акуратно перемішайте всі овочі, посоліть і поперчіть. Залишіть так на 6 годин — вони повинні віддати сік і зробитися м’якими. Залийте оцтом овочі, додайте цукор та олію. Перемішайте і розкладіть банками, простерилізуйте протягом 30 хвилин. Салат можна їсти відразу після приготування, але цим довше вони маринуються, тим смачніше.

Найкраще такий салат підходить до м’ясних страв. Готуйте та їжте із задоволенням! Смачного!