Просто змішайте насіння з фініками: рецепт десерту, який допоможе впоратися зі спекою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви не повірите, але приготувати таку страву зовсім нескладно!
У спекотні дні особливо хочеться освіжитися. Якщо ви вже рятувалися від спеки кавуновим пивом, то настав час насолодитися ягідним тортом-морозивом.
Десерт за рецептом Shuba вийде не лише смачним, а ще й корисним! Не бачимо причин відкладати приготування такого десерту на потім.
Як приготувати ягідний торт-морозиво.
Інгредієнти на 8 порцій
Для основи:
- кокос сушений — 80 г;
- фінік — 16 шт.;
- насіння соняшнику — 50 г;
- масло вершкове — 60 г.
Для начинки:
- полуниця – 500 г;
- мед — 3 ст. л.;
- вершки – 60 мл;
- яєчний білок — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Фініки без кісточок замочіть на 5 хвилин в окропі. Розтопіть вершкове масло.
- Змастіть маслом і застелите папером для випікання дно та стінки роз’ємної форми діаметром 20-21 см.
- Для основи збийте всі інгредієнти за допомогою кухонного комбайна, поки вони не перетворяться на липке тісто.
- Суміш викладіть у форму, притисніть на дно тильною стороною ложки та поставте в морозилку.
- Для начинки помістіть заморожені ягоди в кухонний комбайн і подрібніть до крихти. Додайте мед та вершки. Продовжуйте збивати, доки суміш не стане консистенції шербету або морозива.
- До суміші додайте яєчні білки. Збивайте 1-2 хвилини, доки суміш не стане схожою на морозиво блідо-рожевого кольору.
- Викладіть начинку на основу та розрівняйте, покладіть у морозилку не менше ніж на 6 годин до застигання.
- Готову страву дістаньте з морозилки та залиште за кімнатної температури на 10 хвилин.
Наріжте торт-морозиво шматочками, прикрасьте ягодами та подавайте з освіжаючим напоєм. Смачного.