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Просто змішайте насіння з фініками: рецепт десерту, який допоможе впоратися зі спекою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви не встоїте перед спокусою з’їсти більше!
Ви не встоїте перед спокусою з’їсти більше!. Фото shuba.life

Ви не повірите, але приготувати таку страву зовсім нескладно!

У спекотні дні особливо хочеться освіжитися. Якщо ви вже рятувалися від спеки кавуновим пивом, то настав час насолодитися ягідним тортом-морозивом.

Десерт за рецептом Shuba вийде не лише смачним, а ще й корисним! Не бачимо причин відкладати приготування такого десерту на потім.

Як приготувати ягідний торт-морозиво.

Інгредієнти на 8 порцій

Для основи:

  • кокос сушений — 80 г;
  • фінік — 16 шт.;
  • насіння соняшнику — 50 г;
  • масло вершкове — 60 г.

Для начинки:

  • полуниця – 500 г;
  • мед — 3 ст. л.;
  • вершки – 60 мл;
  • яєчний білок — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Фініки без кісточок замочіть на 5 хвилин в окропі. Розтопіть вершкове масло.
  2. Змастіть маслом і застелите папером для випікання дно та стінки роз’ємної форми діаметром 20-21 см.
  3. Для основи збийте всі інгредієнти за допомогою кухонного комбайна, поки вони не перетворяться на липке тісто.
  4. Суміш викладіть у форму, притисніть на дно тильною стороною ложки та поставте в морозилку.
  5. Для начинки помістіть заморожені ягоди в кухонний комбайн і подрібніть до крихти. Додайте мед та вершки. Продовжуйте збивати, доки суміш не стане консистенції шербету або морозива.
  6. До суміші додайте яєчні білки. Збивайте 1-2 хвилини, доки суміш не стане схожою на морозиво блідо-рожевого кольору.
  7. Викладіть начинку на основу та розрівняйте, покладіть у морозилку не менше ніж на 6 годин до застигання.
  8. Готову страву дістаньте з морозилки та залиште за кімнатної температури на 10 хвилин.

Наріжте торт-морозиво шматочками, прикрасьте ягодами та подавайте з освіжаючим напоєм. Смачного.

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