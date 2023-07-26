Просто змішайте насіння з фініками: рецепт десерту, який допоможе впоратися зі спекою

Ви не повірите, але приготувати таку страву зовсім нескладно!

У спекотні дні особливо хочеться освіжитися. Якщо ви вже рятувалися від спеки кавуновим пивом, то настав час насолодитися ягідним тортом-морозивом.

Десерт за рецептом Shuba вийде не лише смачним, а ще й корисним! Не бачимо причин відкладати приготування такого десерту на потім.

Як приготувати ягідний торт-морозиво.

Інгредієнти на 8 порцій

Для основи:

кокос сушений — 80 г;

фінік — 16 шт.;

насіння соняшнику — 50 г;

масло вершкове — 60 г.

Для начинки:

полуниця – 500 г;

мед — 3 ст. л.;

вершки – 60 мл;

яєчний білок — 2 шт.

Спосіб приготування:

Фініки без кісточок замочіть на 5 хвилин в окропі. Розтопіть вершкове масло. Змастіть маслом і застелите папером для випікання дно та стінки роз’ємної форми діаметром 20-21 см. Для основи збийте всі інгредієнти за допомогою кухонного комбайна, поки вони не перетворяться на липке тісто. Суміш викладіть у форму, притисніть на дно тильною стороною ложки та поставте в морозилку. Для начинки помістіть заморожені ягоди в кухонний комбайн і подрібніть до крихти. Додайте мед та вершки. Продовжуйте збивати, доки суміш не стане консистенції шербету або морозива. До суміші додайте яєчні білки. Збивайте 1-2 хвилини, доки суміш не стане схожою на морозиво блідо-рожевого кольору. Викладіть начинку на основу та розрівняйте, покладіть у морозилку не менше ніж на 6 годин до застигання. Готову страву дістаньте з морозилки та залиште за кімнатної температури на 10 хвилин.

Наріжте торт-морозиво шматочками, прикрасьте ягодами та подавайте з освіжаючим напоєм. Смачного.