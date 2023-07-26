Бюджетна літня закуска: така кабачкова намазка буде в холодильнику весь сезон

Подвоюйте всі інгредієнти – близькі будуть просити добавку

Як би ми не любили кабачкову ікру, але з цього овочів можна приготувати й інші, не менш смачні страви. Відмінний приклад – кабачкова намазка на хліб.

Така закуска за рецептом Shuba буде дуже доречною, коли ви чекаєте на гостей. Готується вона просто, а смак вийде неймовірним! Влітку, коли не хочеться важких майонезних салатів та закусок, такий варіант буде дуже доречним. Спробуємо?

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 450 г;

томати — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

морква – 1 г;

зелень — 40 г;

плавлений сир — 2 шт.;

олія соняшникова — 25 г;

тостовий хліб — 4 шт.;

сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — на смак.

Спосіб приготування:

Помідор занурте на хвилину в окріп, потім у холодну воду. Почистьте шкірку, помідор наріжте кубиками. Помийте овочі. Кабачки почистьте та наріжте кубиками. Цибулю та часник почистьте і подрібніть. Моркву почистьте та натріть на великій тертці. Зелень подрібніть. Цибулю, часник та моркву обсмажте на середньому вогні протягом 5 хвилин до м’якості. Додайте в сковорідку кабачки та смажте 8-10 хвилин помішуючи. Додати помідор, накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати ще пару хвилин. До овочевого пюре додайте натерті плавлені сирки, приправте, додайте зелень і перемішайте. На сухій сковороді посмажте хліб, змастіть кабачковою намазкою, прикрасьте зеленню та подавайте.

А ви знали, що ніжний ароматний хліб для такого перекусу можна приготувати самостійно? Головне – не допивати Кока-Колу!