Бюджетна літня закуска: така кабачкова намазка буде в холодильнику весь сезон
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Подвоюйте всі інгредієнти – близькі будуть просити добавку
Як би ми не любили кабачкову ікру, але з цього овочів можна приготувати й інші, не менш смачні страви. Відмінний приклад – кабачкова намазка на хліб.
Така закуска за рецептом Shuba буде дуже доречною, коли ви чекаєте на гостей. Готується вона просто, а смак вийде неймовірним! Влітку, коли не хочеться важких майонезних салатів та закусок, такий варіант буде дуже доречним. Спробуємо?
Як приготувати кабачкову намазку
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 450 г;
- томати — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- морква – 1 г;
- зелень — 40 г;
- плавлений сир — 2 шт.;
- олія соняшникова — 25 г;
- тостовий хліб — 4 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — на смак.
Спосіб приготування:
- Помідор занурте на хвилину в окріп, потім у холодну воду. Почистьте шкірку, помідор наріжте кубиками.
- Помийте овочі. Кабачки почистьте та наріжте кубиками. Цибулю та часник почистьте і подрібніть. Моркву почистьте та натріть на великій тертці. Зелень подрібніть.
- Цибулю, часник та моркву обсмажте на середньому вогні протягом 5 хвилин до м’якості.
- Додайте в сковорідку кабачки та смажте 8-10 хвилин помішуючи. Додати помідор, накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати ще пару хвилин.
- До овочевого пюре додайте натерті плавлені сирки, приправте, додайте зелень і перемішайте.
- На сухій сковороді посмажте хліб, змастіть кабачковою намазкою, прикрасьте зеленню та подавайте.
А ви знали, що ніжний ароматний хліб для такого перекусу можна приготувати самостійно? Головне – не допивати Кока-Колу!