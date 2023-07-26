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Бюджетна літня закуска: така кабачкова намазка буде в холодильнику весь сезон

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Ніжна, смачна кабачкова намазка
Ніжна, смачна кабачкова намазка. Фото shuba.life

Подвоюйте всі інгредієнти – близькі будуть просити добавку

Як би ми не любили кабачкову ікру, але з цього овочів можна приготувати й інші, не менш смачні страви. Відмінний приклад – кабачкова намазка на хліб.

Така закуска за рецептом Shuba буде дуже доречною, коли ви чекаєте на гостей. Готується вона просто, а смак вийде неймовірним! Влітку, коли не хочеться важких майонезних салатів та закусок, такий варіант буде дуже доречним. Спробуємо?

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачки — 450 г;
  • томати — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • морква – 1 г;
  • зелень — 40 г;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 25 г;
  • тостовий хліб — 4 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Помідор занурте на хвилину в окріп, потім у холодну воду. Почистьте шкірку, помідор наріжте кубиками.
  2. Помийте овочі. Кабачки почистьте та наріжте кубиками. Цибулю та часник почистьте і подрібніть. Моркву почистьте та натріть на великій тертці. Зелень подрібніть.
  3. Цибулю, часник та моркву обсмажте на середньому вогні протягом 5 хвилин до м’якості.
  4. Додайте в сковорідку кабачки та смажте 8-10 хвилин помішуючи. Додати помідор, накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати ще пару хвилин.
  5. До овочевого пюре додайте натерті плавлені сирки, приправте, додайте зелень і перемішайте.
  6. На сухій сковороді посмажте хліб, змастіть кабачковою намазкою, прикрасьте зеленню та подавайте.

А ви знали, що ніжний ароматний хліб для такого перекусу можна приготувати самостійно? Головне – не допивати Кока-Колу!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готуємо вдома