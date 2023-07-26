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Вітаміни в банці до самої весни: рецепт малинового джему без желатину та загусників

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неперевершений малиновий джем
Неперевершений малиновий джем. Фото recepty.znaj.ua

Не лише смачний, а й корисний десерт

У сезон ягід складно обійти стороною малину. Цю неймовірно смачну ягоду люблять і діти, і дорослі. А яке варення з неї виходить – пальчики оближеш!

Сьогодні ми приготуємо малиновий джем за рецептом "ТСН" без желатину та загусників. Смачний, корисний і легкий у приготуванні, він вас радуватиме всю зиму. Спробуємо?

Як приготувати малиновий джем

Інгредієнти:

  • свіжа малина – 1,5 кг;
  • цукор – 800 г;
  • лимонна кислота — ¼ ч. л.

Спосіб приготування:

  1. За потреби помийте малину. Розімніть ягоди до однорідної маси, покладіть у сотейник і поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, проваріть ягоди п’ять хвилин — вони мають стати м’якими.
  2. Після цього перетріть масу через сито за допомогою лопатки. Таким чином ви видалите всі кісточки.
  3. Малинове пюре покладете в сотейник, додайте цукор і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
  4. В масу додайте лимонну кислоту і проваріть на мінімальному вогні 10 хвилин. За потреби збирайте пінку.
  5. Отриманий малиновий джем розлийте по сухим стерилізованим банках і закотіть. Зберігайте у прохолодному місці.

Подавайте джем до пишних оладок, млинців або сирної запіканки. Смачного!

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