За цей пиріг домашні цілуватимуть вам руки: ще смачніша версія класичного бісквіту "Вікторія"

Чудовий варіант домашньої випічки до чаю

Ми ділились рецептом смачної сирної запіканки до чаю. Якщо хочеться приготувати щось складніше, зверніть увагу на цей рецепт бісквіту "Вікторія".

Як пишуть на BBC food, це новий погляд на класичний бісквіт. Його доповнюють мацерована вишня, крем та мигдаль. Звучить складно, але на ділі випічка готується легко.

Інгредієнти:

220 г вершкового масла

220 г цукрової пудри

4 яйця

170 г борошна

50 г меленого мигдалю

1⁄4 ч. ложки розпушувача

3 ст. л молока

Для мацерованої вишні:

250 г вишні без кісточок

1 чайна ложка ванільної пасти

2 столові ложки цукрової пудри

1⁄2 соку великого лимона

3 чайні ложки лікеру кірш або іншого

Для заварного крему:

150 г жирних вершків

1 столова ложка цукрової пудри, плюс ще для присипки

80 г свіжого заварного крему

Спосіб приготування:

Дві круглі форми для випічки застеліть пергаментом та змастіть вершковим маслом. Розігрійте духовку до 190-170 градусів. Збивайте м’яке масло з цукром, поки маса не стане світлою та пухкою. По одному додайте яйця, добре збиваючи після кожного додавання. Додайте просіяне борошно, мелений мигдаль, розпушувач, 1/4 чайної ложки солі та молоко. Розкладіть тісто в підготовлені форми. Випікайте впродовж 22-25 хвилин або поки воно не підніметься і не стане твердим. П’ять хвилин потримайте в формах. Потім — дістаньте на решітку для повного охолодження. Вишні, ваніль, цукор, лимонний сік і лікер з’єднайте в каструлі. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння на повільному вогні. Масу слід варити 5 хвилин, потім збільшити вогонь до середнього і варити ще 5-7 хвилин. Рідина повинна перетворитися на сироп. Збийте вершки та цукрову пудру до загустіння крему. Потім додайте заварний крем і охолодіть одну годину. Можна збирати пиріг. Один із бісквітів покладіть на тарілку або підставку. Змастіть заварним кремом. Ложкою викладіть вишні. Накрийте другим бісквітом. Посипте десерт цукровою пудрою і негайно подавайте.

Десерт за цим рецептом виходить надзвичайно смачним. Також ми розповідали, як приготувати смачні ісландські булочки.