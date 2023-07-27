Близькі здивуються, але з’їдять до останньої крихти: незвичайний рецепт пирога з курятиною та чорною смородиною
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Оригінальна випічка підкорить кожне серце
Якщо ви вже куштували солодкий заливний пиріг, настав час експериментів. Коли ви почнете готувати пиріг з курячим філе та чорною смородиною, близькі сумніваються в результаті. Але з першого шматочка всіх їх сумніви зникнуть!
Пиріг з м’ясом та ягодами за рецептом Shuba – це незвичайна комбінація солодкого та солоного смаку. Таку неперевершену випічку ви зможете подавати як гарячу або холодну страву на обід або вечерю як перекушування і закуски. Спробуємо?
Як приготувати пиріг з куркою та чорною смородиною.
Інгредієнти на 8 порцій
Для тіста:
- борошно пшеничне — 240 г;
- масло вершкове — 150 г;
- холодна вода — 120 мл.
Для начинки:
- куряче філе — 300 г;
- смородина чорна — 180 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- олія соняшникова — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для тіста у великій мисці змішайте борошно пшеничне і холодне вершкове масло, розітріть до консистенції крихти.
- У тісто додайте холодну воду і заважайте доти, доки тісто не почне триматися купи. Завантажте його в кулю, загорніть у плівку і покладіть у холодильник на півгодини.
- Приготуйте продукти для начинки. Помийте та наріжте на невеликі шматочки куряче філе.
- Цибулю та часник очистьте, дрібно наріжте та обсмажте на середньому вогні до золотистого кольору.
- Викладіть куряче філе в сковороду та смажте, періодично помішуючи, до зарум’янювання. Додайте чорну смородину та продовжуйте готувати кілька хвилин. Посоліть, поперчіть, зніміть з вогню і залиште охолонути начинку.
- Після охолодження тіста витягніть його з холодильника, розділіть на більшу та меншу частини.
- Більшу частину розкотіть за розміром форми для пирога і перекладіть. Наповніть начинкою з м’яса та ягід.
- Решту тіста розкотіть, накрийте пиріг і добре защипайте краї. Для виходу пари під час випікання зробіть кілька проколів у верхній частині пирога.
- Розігрійте духовку до 180 ° C духовку. Випікайте протягом 35-40 хвилин до золотистої та хрусткої скоринки.
Якщо ж не хочете, щоб пиріг довгий час не черствів, додайте туди один інгредієнт. Смачного!