Близькі здивуються, але з’їдять до останньої крихти: незвичайний рецепт пирога з курятиною та чорною смородиною

Оригінальна випічка підкорить кожне серце

Якщо ви вже куштували солодкий заливний пиріг, настав час експериментів. Коли ви почнете готувати пиріг з курячим філе та чорною смородиною, близькі сумніваються в результаті. Але з першого шматочка всіх їх сумніви зникнуть!

Пиріг з м’ясом та ягодами за рецептом Shuba – це незвичайна комбінація солодкого та солоного смаку. Таку неперевершену випічку ви зможете подавати як гарячу або холодну страву на обід або вечерю як перекушування і закуски. Спробуємо?

Як приготувати пиріг з куркою та чорною смородиною.

Інгредієнти на 8 порцій

Для тіста:

борошно пшеничне — 240 г;

масло вершкове — 150 г;

холодна вода — 120 мл.

Для начинки:

куряче філе — 300 г;

смородина чорна — 180 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

олія соняшникова — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для тіста у великій мисці змішайте борошно пшеничне і холодне вершкове масло, розітріть до консистенції крихти. У тісто додайте холодну воду і заважайте доти, доки тісто не почне триматися купи. Завантажте його в кулю, загорніть у плівку і покладіть у холодильник на півгодини. Приготуйте продукти для начинки. Помийте та наріжте на невеликі шматочки куряче філе. Цибулю та часник очистьте, дрібно наріжте та обсмажте на середньому вогні до золотистого кольору. Викладіть куряче філе в сковороду та смажте, періодично помішуючи, до зарум’янювання. Додайте чорну смородину та продовжуйте готувати кілька хвилин. Посоліть, поперчіть, зніміть з вогню і залиште охолонути начинку. Після охолодження тіста витягніть його з холодильника, розділіть на більшу та меншу частини. Більшу частину розкотіть за розміром форми для пирога і перекладіть. Наповніть начинкою з м’яса та ягід. Решту тіста розкотіть, накрийте пиріг і добре защипайте краї. Для виходу пари під час випікання зробіть кілька проколів у верхній частині пирога. Розігрійте духовку до 180 ° C духовку. Випікайте протягом 35-40 хвилин до золотистої та хрусткої скоринки.

Якщо ж не хочете, щоб пиріг довгий час не черствів, додайте туди один інгредієнт. Смачного!