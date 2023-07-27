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Забудете про інші рецепти: як приготувати ідеальну закуску з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така закуска точно займе достойне місце у вашому холодильнику
Така закуска точно займе достойне місце у вашому холодильнику. Фото shuba.life

Найкращого рецепту ви не знайдете!

Кабачки — універсальні овочі, з яких можна приготувати дуже багато смачних перших страв. Їх можна смажити по-французьки, готувати з них закуски, маринувати та робити салати на зиму.

Сьогодні ми приготуємо ідеальну закуску з кабачків за рецептом "ТСН". Чому ідеальну? Тому що вам знадобиться небагато простих продуктів. До того ж на її приготування ви витратите хвилини – вам просто необхідно подрібнити всі інгредієнти та перемішати. Спробуємо?

Як приготувати закуску з кабачків

Інгредієнти:

  • невеликий кабачок – 1 шт.;
  • шинка – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • кукурудзяний або картопляний крохмаль – 30 г;
  • кріп свіжий;
  • перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Помийте та очистьте кабачок, натріть його на великій тертці, посоліть та залиште на 10 хвилин. Злийте з кабачка сік, відіжміть.
  2. Шинку дрібно наріжте. Кріп подрібніть.
  3. У миску викладіть кабачок, шинку, яйце, крохмаль, кріп, перець. Все перемішайте, посоліть.
  4. Розігрійте сковороду з олією. Викладайте столовою ложкою кабачкову масу та обсмажуйте з двох боків до золотистої скориночки.

Подавайте закуску з улюбленим соусом. Смачного!

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