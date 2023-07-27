Забудете про інші рецепти: як приготувати ідеальну закуску з кабачків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найкращого рецепту ви не знайдете!
Кабачки — універсальні овочі, з яких можна приготувати дуже багато смачних перших страв. Їх можна смажити по-французьки, готувати з них закуски, маринувати та робити салати на зиму.
Сьогодні ми приготуємо ідеальну закуску з кабачків за рецептом "ТСН". Чому ідеальну? Тому що вам знадобиться небагато простих продуктів. До того ж на її приготування ви витратите хвилини – вам просто необхідно подрібнити всі інгредієнти та перемішати. Спробуємо?
Як приготувати закуску з кабачків
Інгредієнти:
- невеликий кабачок – 1 шт.;
- шинка – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- кукурудзяний або картопляний крохмаль – 30 г;
- кріп свіжий;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Помийте та очистьте кабачок, натріть його на великій тертці, посоліть та залиште на 10 хвилин. Злийте з кабачка сік, відіжміть.
- Шинку дрібно наріжте. Кріп подрібніть.
- У миску викладіть кабачок, шинку, яйце, крохмаль, кріп, перець. Все перемішайте, посоліть.
- Розігрійте сковороду з олією. Викладайте столовою ложкою кабачкову масу та обсмажуйте з двох боків до золотистої скориночки.
Подавайте закуску з улюбленим соусом. Смачного!