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У тисячу разів краще за магазинну: цей рецепт докторської ковбаси затьмарить усі м’ясні страви (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви будете впевнені в якості домашньої докторської ковбаси
Ви будете впевнені в якості домашньої докторської ковбаси. Фото recepty.znaj.ua

Ноги вашої більше не буде в ковбасних відділах!

Мабуть, навряд чи знайдеться людина, котра не любить докторську ковбасу. Просто з хлібом або як інгредієнт неповторних оладок вона смачна в будь-якому вигляді.

На жаль, ми не можемо бути впевнені як покупні ковбасні вироби. Тому єдиний вихід – зробити її вдома самостійно. Рецептом приготування поділилася футблогер Яна Станішевська.

Як приготувати докторську ковбасу

Інгредієнти:

  • 800 г курячого м’яса без шкіри або куряча тушка;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • лавровий лист;
  • 40 г желатину;
  • сіль, чорний мелений перець, спеції (перець, коріандр, часник сухий, мускатний горіх, чилі) — за смаком;
  • 20-30 мг бурякового соку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю, моркву, м’ясо, лавровий лист викладаємо в каструлю, заливаємо водою. Солимо, перчимо та варимо на помірному вогні 1,5 години.
  2. Дістаємо курку, варимо бульйон, що залишився, ще годину.
  3. Розбираємо курку, додаємо спеції та буряковий сік.
  4. Окремо змішуємо 400 г гарячого бульйону і 40 г желатину, додаємо до курки. Все збиваємо блендером 5-7 хвилин.
  5. Масу розливаємо у форму та кладемо в холодильник на ніч.

Вранці дістаємо ковбасу, готуємо бутерброд із домашнім хлібом та насолоджуємося! Смачного!

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#Рецепт #Ковбаса #Готуємо вдома