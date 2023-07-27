У тисячу разів краще за магазинну: цей рецепт докторської ковбаси затьмарить усі м’ясні страви (відео)

Ноги вашої більше не буде в ковбасних відділах!

Мабуть, навряд чи знайдеться людина, котра не любить докторську ковбасу. Просто з хлібом або як інгредієнт неповторних оладок вона смачна в будь-якому вигляді.

На жаль, ми не можемо бути впевнені як покупні ковбасні вироби. Тому єдиний вихід – зробити її вдома самостійно. Рецептом приготування поділилася футблогер Яна Станішевська.

Як приготувати докторську ковбасу

Інгредієнти:

800 г курячого м’яса без шкіри або куряча тушка;

1 морква;

1 цибуля;

лавровий лист;

40 г желатину;

сіль, чорний мелений перець, спеції (перець, коріандр, часник сухий, мускатний горіх, чилі) — за смаком;

20-30 мг бурякового соку.

Спосіб приготування:

Цибулю, моркву, м’ясо, лавровий лист викладаємо в каструлю, заливаємо водою. Солимо, перчимо та варимо на помірному вогні 1,5 години. Дістаємо курку, варимо бульйон, що залишився, ще годину. Розбираємо курку, додаємо спеції та буряковий сік. Окремо змішуємо 400 г гарячого бульйону і 40 г желатину, додаємо до курки. Все збиваємо блендером 5-7 хвилин. Масу розливаємо у форму та кладемо в холодильник на ніч.

Вранці дістаємо ковбасу, готуємо бутерброд із домашнім хлібом та насолоджуємося! Смачного!