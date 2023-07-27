У тисячу разів краще за магазинну: цей рецепт докторської ковбаси затьмарить усі м’ясні страви (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ноги вашої більше не буде в ковбасних відділах!
Мабуть, навряд чи знайдеться людина, котра не любить докторську ковбасу. Просто з хлібом або як інгредієнт неповторних оладок вона смачна в будь-якому вигляді.
На жаль, ми не можемо бути впевнені як покупні ковбасні вироби. Тому єдиний вихід – зробити її вдома самостійно. Рецептом приготування поділилася футблогер Яна Станішевська.
Як приготувати докторську ковбасу
Інгредієнти:
- 800 г курячого м’яса без шкіри або куряча тушка;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- лавровий лист;
- 40 г желатину;
- сіль, чорний мелений перець, спеції (перець, коріандр, часник сухий, мускатний горіх, чилі) — за смаком;
- 20-30 мг бурякового соку.
Спосіб приготування:
- Цибулю, моркву, м’ясо, лавровий лист викладаємо в каструлю, заливаємо водою. Солимо, перчимо та варимо на помірному вогні 1,5 години.
- Дістаємо курку, варимо бульйон, що залишився, ще годину.
- Розбираємо курку, додаємо спеції та буряковий сік.
- Окремо змішуємо 400 г гарячого бульйону і 40 г желатину, додаємо до курки. Все збиваємо блендером 5-7 хвилин.
- Масу розливаємо у форму та кладемо в холодильник на ніч.
Вранці дістаємо ковбасу, готуємо бутерброд із домашнім хлібом та насолоджуємося! Смачного!