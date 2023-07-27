Випічка буде пишною і наступного дня: диво-тісто для пиріжків за 20 хвилин

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Дріжджове тісто – це універсальне тісто. З нього можна готувати чудові печені або смажені пиріжки, солодкі пироги, смачні десерти або улюблені чебуреки.

Сьогодні разом із Food Oboz готуватимемо саме таке тісто. Воно неймовірно просто за складом, до того ж замішувати його потрібно лише 10-15 хвилин. Решту часу він буде просто підходити. Плануєте готувати біляші, піцу чи пончики? Тоді йдемо на кухню!

Як приготувати універсальне дріжджове тісто

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 480 р.;

вода — 250 мл;

сіль — 1, 5 ч. л;

цукор — 2 ч. л;

дріжджі — 12 р.;

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно просіюємо у глибоку велику тарілку. Робимо у ній заглиблення, вливаємо теплу воду. Трохи втручаємо до води борошна. Додаємо сухі дріжджі, сіль, цукор і залишаємо масу на 10-15 хвилин. Вона має збільшитися і вкритися пухирцями. Додаємо олію, замішуємо тісто спочатку ложкою і в тарілці, а потім на робочій поверхні. Коли вийде однорідне тісто, накриваємо плівкою та залишаємо на годину. За цей час тісто потрібно обминати щонайменше двічі — воно має збільшитися в обсязі та стати еластичним.

Після цього з тіста можна готувати пиріжки. А щоб улюблена випічка довго не черствіла, просто до тіста необхідно додати один інгредієнт.