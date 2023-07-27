Так люблять перекусити в Іспанії: 10 хвилин, два інгредієнти – і закуска готова
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Дуже проста і універсальна страва
Ми вже знаємо, як чудово готують баклажани в Іспанії. А хочете знати, як перекушують спекотні жителі цієї країни?
Одна з найпопулярніших закусок у країні — пан кон томате. Це настільки універсальна і проста страва, що ідеально підходить для сніданку, обіду, перекусу та вечері. Його основа — помідори, оливкова олія та морська сіль, але за бажання ви можете додати часник, хересний оцет або суміш мелених перців або подрібнену петрушку. Зацікавлені? Тоді знайомимося з рецептом від Shuba та йдемо готувати!
Як приготувати пан кон томате — хліб з томатною намазкою
Інгредієнти на 4 порції:
- хліб — 8 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;
- сіль морська, суміш перців, гілочка петрушки — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помідори промийте, обсушіть, розріжте на чотири частини та натріть на великій тертці. Процідіть томатну масу через сито.
- Часник очистьте, натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес. Додати до томатного пюре.
- Масу посоліть, додайте олію і розмішайте. За бажання приправте пасту меленим перцем і додайте подрібнену петрушку.
Отриману масу нанесіть на домашній хліб і подавайте до столу. Смачного!