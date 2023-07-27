Так люблять перекусити в Іспанії: 10 хвилин, два інгредієнти – і закуска готова

Дуже проста і універсальна страва

Ми вже знаємо, як чудово готують баклажани в Іспанії. А хочете знати, як перекушують спекотні жителі цієї країни?

Одна з найпопулярніших закусок у країні — пан кон томате. Це настільки універсальна і проста страва, що ідеально підходить для сніданку, обіду, перекусу та вечері. Його основа — помідори, оливкова олія та морська сіль, але за бажання ви можете додати часник, хересний оцет або суміш мелених перців або подрібнену петрушку. Зацікавлені? Тоді знайомимося з рецептом від Shuba та йдемо готувати!

Як приготувати пан кон томате — хліб з томатною намазкою

Інгредієнти на 4 порції:

хліб — 8 шт.;

помідори — 2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;

сіль морська, суміш перців, гілочка петрушки — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помідори промийте, обсушіть, розріжте на чотири частини та натріть на великій тертці. Процідіть томатну масу через сито. Часник очистьте, натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес. Додати до томатного пюре. Масу посоліть, додайте олію і розмішайте. За бажання приправте пасту меленим перцем і додайте подрібнену петрушку.

Отриману масу нанесіть на домашній хліб і подавайте до столу. Смачного!