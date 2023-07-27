Ковбаса "по-французьки": таку закуску з’їдять за хвилину
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Від такої страви ніхто не відмовиться!
Варена ковбаса завжди нагадує нам про дитинство та студентські часи, коли ми були трохи стиснуті в грошах. Хотілося чогось ситного, смачного і недорогого. Ковбаса в клярі — саме така страва: ароматна, ніжна і при цьому дуже бюджетна.
SHUBA радить вибрати для його приготування варену ковбасу, але можна використовувати сосиски чи сардельки. Якщо занурите ковбасу ще й у панірувальні сухарі та обсмажите у фритюрі, захвату дітей не буде меж. Спробуйте — і ковбаса у клярі стане вашою улюбленою закускою.
Як приготувати ковбасу в клярі
Інгредієнти на 8 порцій:
- варена ковбаса — 300 г;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- молоко 3,2% — 5 ст. л;
- майонез 67% — 2 ст. л;
- борошно — 90 г;
- рослинна олія — 3 ст. л
Спосіб приготування:
- Ковбасу наріжте шматочками по 5 мм завтовшки.
- Для кляру змішайте яйце, молоко, майонез та борошно. Усі перемішайте до однорідного стану.
- Розігрійте сковороду з рослинною олією. Занурте у кляр кожен шматочок ковбаси та викладіть на сковороду. Підсмажте ковбасу до золотистої скоринки з обох боків.
Пікантний соус тартар стане чудовим доповненням до закуски. Смачного!