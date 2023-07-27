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Ковбаса "по-французьки": таку закуску з’їдять за хвилину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Ситна закуска за копійки
Ситна закуска за копійки. Фото shuba.life

Від такої страви ніхто не відмовиться!

Варена ковбаса завжди нагадує нам про дитинство та студентські часи, коли ми були трохи стиснуті в грошах. Хотілося чогось ситного, смачного і недорогого. Ковбаса в клярі — саме така страва: ароматна, ніжна і при цьому дуже бюджетна.

SHUBA радить вибрати для його приготування варену ковбасу, але можна використовувати сосиски чи сардельки. Якщо занурите ковбасу ще й у панірувальні сухарі та обсмажите у фритюрі, захвату дітей не буде меж. Спробуйте — і ковбаса у клярі стане вашою улюбленою закускою.

Як приготувати ковбасу в клярі

Інгредієнти на 8 порцій:

  • варена ковбаса — 300 г;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • молоко 3,2% — 5 ст. л;
  • майонез 67% — 2 ст. л;
  • борошно — 90 г;
  • рослинна олія — 3 ст. л

Спосіб приготування:

  1. Ковбасу наріжте шматочками по 5 мм завтовшки.
  2. Для кляру змішайте яйце, молоко, майонез та борошно. Усі перемішайте до однорідного стану.
  3. Розігрійте сковороду з рослинною олією. Занурте у кляр кожен шматочок ковбаси та викладіть на сковороду. Підсмажте ковбасу до золотистої скоринки з обох боків.

Пікантний соус тартар стане чудовим доповненням до закуски. Смачного!

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#Рецепт #Ковбаса #Закуска #Готуємо вдома