Ковбаса "по-французьки": таку закуску з’їдять за хвилину

Від такої страви ніхто не відмовиться!

Варена ковбаса завжди нагадує нам про дитинство та студентські часи, коли ми були трохи стиснуті в грошах. Хотілося чогось ситного, смачного і недорогого. Ковбаса в клярі — саме така страва: ароматна, ніжна і при цьому дуже бюджетна.

SHUBA радить вибрати для його приготування варену ковбасу, але можна використовувати сосиски чи сардельки. Якщо занурите ковбасу ще й у панірувальні сухарі та обсмажите у фритюрі, захвату дітей не буде меж. Спробуйте — і ковбаса у клярі стане вашою улюбленою закускою.

Як приготувати ковбасу в клярі

Інгредієнти на 8 порцій:

варена ковбаса — 300 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

молоко 3,2% — 5 ст. л;

майонез 67% — 2 ст. л;

борошно — 90 г;

рослинна олія — 3 ст. л

Спосіб приготування:

Ковбасу наріжте шматочками по 5 мм завтовшки. Для кляру змішайте яйце, молоко, майонез та борошно. Усі перемішайте до однорідного стану. Розігрійте сковороду з рослинною олією. Занурте у кляр кожен шматочок ковбаси та викладіть на сковороду. Підсмажте ковбасу до золотистої скоринки з обох боків.

Пікантний соус тартар стане чудовим доповненням до закуски. Смачного!