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Хоч сто банок закрийте, буде мало: як приготувати бананово-імбирний джем без грама цукру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисне доповнення до випічки — бананово-імбірний джем
Корисне доповнення до випічки — бананово-імбірний джем. Фото shuba.life

Насолоджуйтесь смакотою всю зиму

Якщо перепробувані навіть найекзотичніші рецепти варення та джему, рекомендуємо звернути увагу на бананово-імбірний джем. Солодка та пряна смакота без цукру – переможець серед незвичайної консервації.

Такий джем — чудовий спосіб "знищити" кілька перестиглих бананів, що залежались на кухні. Приготувати його за рецептом Uaportal неймовірно легко, додавши мед та корицю. За цим рецептом виходить лише одна банка бананово-імбірного джему без цукру. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати бананово-імбірний джем

Інгредієнти:

  • банани – 2 шт.;
  • імбир тертий – 15 г;
  • апельсин, цедра – 1 шт.;
  • сік апельсиновий – 1 шт.;
  • лимон, сік — 1 шт.;
  • кориця мелена – 1/4 ч. л.;
  • ванільний екстракт — 1/4 ч. л.;
  • мед — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Банани очистьте та наріжте.
  2. Змішайте в каструлі банани з рештою інгредієнтів.
  3. Варіть масу на повільному вогні, доки мед не розчиниться. Доведіть суміш до кипіння, після чого варіть ще близько 15 хвилин.
  4. Готовий джем викладіть у стерилізовану банку. Охолодіть та зберігайте в холодильнику.

Такий бананово-імбірний джем — чудовий додаток до пишних оладок. Впевнені, що ви будете насолоджуватися всю зиму.

Теги:
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