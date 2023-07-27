Хоч сто банок закрийте, буде мало: як приготувати бананово-імбирний джем без грама цукру
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Насолоджуйтесь смакотою всю зиму
Якщо перепробувані навіть найекзотичніші рецепти варення та джему, рекомендуємо звернути увагу на бананово-імбірний джем. Солодка та пряна смакота без цукру – переможець серед незвичайної консервації.
Такий джем — чудовий спосіб "знищити" кілька перестиглих бананів, що залежались на кухні. Приготувати його за рецептом Uaportal неймовірно легко, додавши мед та корицю. За цим рецептом виходить лише одна банка бананово-імбірного джему без цукру. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?
Як приготувати бананово-імбірний джем
Інгредієнти:
- банани – 2 шт.;
- імбир тертий – 15 г;
- апельсин, цедра – 1 шт.;
- сік апельсиновий – 1 шт.;
- лимон, сік — 1 шт.;
- кориця мелена – 1/4 ч. л.;
- ванільний екстракт — 1/4 ч. л.;
- мед — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Банани очистьте та наріжте.
- Змішайте в каструлі банани з рештою інгредієнтів.
- Варіть масу на повільному вогні, доки мед не розчиниться. Доведіть суміш до кипіння, після чого варіть ще близько 15 хвилин.
- Готовий джем викладіть у стерилізовану банку. Охолодіть та зберігайте в холодильнику.
Такий бананово-імбірний джем — чудовий додаток до пишних оладок. Впевнені, що ви будете насолоджуватися всю зиму.