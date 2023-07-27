Хоч сто банок закрийте, буде мало: як приготувати бананово-імбирний джем без грама цукру

Насолоджуйтесь смакотою всю зиму

Якщо перепробувані навіть найекзотичніші рецепти варення та джему, рекомендуємо звернути увагу на бананово-імбірний джем. Солодка та пряна смакота без цукру – переможець серед незвичайної консервації.

Такий джем — чудовий спосіб "знищити" кілька перестиглих бананів, що залежались на кухні. Приготувати його за рецептом Uaportal неймовірно легко, додавши мед та корицю. За цим рецептом виходить лише одна банка бананово-імбірного джему без цукру. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати бананово-імбірний джем

Інгредієнти:

банани – 2 шт.;

імбир тертий – 15 г;

апельсин, цедра – 1 шт.;

сік апельсиновий – 1 шт.;

лимон, сік — 1 шт.;

кориця мелена – 1/4 ч. л.;

ванільний екстракт — 1/4 ч. л.;

мед — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Банани очистьте та наріжте. Змішайте в каструлі банани з рештою інгредієнтів. Варіть масу на повільному вогні, доки мед не розчиниться. Доведіть суміш до кипіння, після чого варіть ще близько 15 хвилин. Готовий джем викладіть у стерилізовану банку. Охолодіть та зберігайте в холодильнику.

Такий бананово-імбірний джем — чудовий додаток до пишних оладок. Впевнені, що ви будете насолоджуватися всю зиму.