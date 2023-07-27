Готуватимете щодня: хітовий рецепт закуски з помідорів та сиру

Відмінна закуска і на святковий стіл, і до сімейної вечері

Закуска — це паличка-виручалочка на всі випадки життя. Навряд чи якісь дружні посиденьки чи сімейний обід обійдеться без цієї страви. Холодні та гарячі, овочеві та м’ясні – прості у приготуванні, вони здатні вгамувати несподіваний голод.

Помідори з сиром та часником – саме така бюджетна та швидка у приготуванні закуска на всі випадки життя. Таку страву за рецептом "ТСН" завжди першою розберуть зі столу, тож готуйте одразу багато. І пам’ятайте: для такої закуски краще використовувати стиглі, пружні та м’ясисті плоди, а майонез замінити сметаною. Приступаємо?

Як приготувати закуску з помідорів та сиру

Інгредієнти:

помідори свіжі – 3 шт.;

яйце – 2 шт.;

твердий сир – 100 г;

часник – 3 зубчики;

майонез;

суміш перців;

сіль;

свіжий кріп.

Спосіб приготування:

Підготуйте необхідні продукти: яйце зваріть круто і натріть на дрібній тертці. На крупній тертці натріть сир. У майонез пропустіть через прес часник, посоліть та перемішайте. Вимийте та обсушіть помідори. Наріжте їх великими кружальцями і викладіть блюдо. Помідори трохи посоліть, посипте сумішшю перців, змастіть майонезом із часником. Зверху викладіть натерте яйце та посипте сиром. Прикрасьте кропом.

Блюдо готове. Якщо ви його подасте до м’яса за єврейським рецептом, захоплення близьких і друзів не буде межі. Смачного!