Смакота з дитинства: ці коржики просто тануть в роті
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Потрібно зовсім трохи найпростіших продуктів
Ми розповідали, як приготувати смачний бісквіт "Вікторія" з заварним кремом та вишнями. Але, якщо стільки часу у вас немає, а солоденького хочеться, рекомендуємо звернути увагу на цей рецепт сметанних коржиків.
Як їх готувати, розповіли на порталі SHUBA. Печиво з наведеного набору інгредієнтів виходить помірно солодким, тому додайте більше цукру, якщо любите більш солодку випічку.
Інгредієнти:
- Борошно — 500 г
- Тепла вода — 140 мл
- Дріжджі сухі — 8 г
- Сіль — 5 г
- Цукор — 75 г
- Цукор ванільний — 10 г
- Масло вершкове 82% — 75 г
- Сметана — 100 г
- Яйце куряче, жовток — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Розчиняємо дріжджі у теплій воді, залишаємо їх на 5 хвилин. Додаємо ложку борошна, змішуємо, накриваємо миску рушником та залишаємо ще на 10 хвилин.
- Перетираємо холодне вершкове масло та борошно в крихту. Додаємо цукор, ванільний цукор та сметану.
- Змішуємо тісто та опару. Ретельно вимішуємо. На 30 хвилин залишаємо у теплому місці.
- Готове тісто ділимо на 8 кульок. З них формуємо коржики та перекладаємо їх на встелене пергаментом деко. Залишаємо ще на 30 хвилин. Потім випікаємо їх у розігрітій на 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.
Коржики виходять смачні та розсипчасті. Ідеально до чаю чи кави у джезві.