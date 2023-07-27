Смакота з дитинства: ці коржики просто тануть в роті

Потрібно зовсім трохи найпростіших продуктів

Ми розповідали, як приготувати смачний бісквіт "Вікторія" з заварним кремом та вишнями. Але, якщо стільки часу у вас немає, а солоденького хочеться, рекомендуємо звернути увагу на цей рецепт сметанних коржиків.

Як їх готувати, розповіли на порталі SHUBA. Печиво з наведеного набору інгредієнтів виходить помірно солодким, тому додайте більше цукру, якщо любите більш солодку випічку.

Інгредієнти:

Борошно — 500 г

Тепла вода — 140 мл

Дріжджі сухі — 8 г

Сіль — 5 г

Цукор — 75 г

Цукор ванільний — 10 г

Масло вершкове 82% — 75 г

Сметана — 100 г

Яйце куряче, жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

Розчиняємо дріжджі у теплій воді, залишаємо їх на 5 хвилин. Додаємо ложку борошна, змішуємо, накриваємо миску рушником та залишаємо ще на 10 хвилин. Перетираємо холодне вершкове масло та борошно в крихту. Додаємо цукор, ванільний цукор та сметану. Змішуємо тісто та опару. Ретельно вимішуємо. На 30 хвилин залишаємо у теплому місці. Готове тісто ділимо на 8 кульок. З них формуємо коржики та перекладаємо їх на встелене пергаментом деко. Залишаємо ще на 30 хвилин. Потім випікаємо їх у розігрітій на 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.

Коржики виходять смачні та розсипчасті. Ідеально до чаю чи кави у джезві.