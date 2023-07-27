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Смакота з дитинства: ці коржики просто тануть в роті

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
З цим печивом магазинного ви вже не захочете
З цим печивом магазинного ви вже не захочете

Потрібно зовсім трохи найпростіших продуктів

Ми розповідали, як приготувати смачний бісквіт "Вікторія" з заварним кремом та вишнями. Але, якщо стільки часу у вас немає, а солоденького хочеться, рекомендуємо звернути увагу на цей рецепт сметанних коржиків.

Як їх готувати, розповіли на порталі SHUBA. Печиво з наведеного набору інгредієнтів виходить помірно солодким, тому додайте більше цукру, якщо любите більш солодку випічку.

Інгредієнти:

  • Борошно — 500 г
  • Тепла вода — 140 мл
  • Дріжджі сухі — 8 г
  • Сіль — 5 г
  • Цукор — 75 г
  • Цукор ванільний — 10 г
  • Масло вершкове 82% — 75 г
  • Сметана — 100 г
  • Яйце куряче, жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розчиняємо дріжджі у теплій воді, залишаємо їх на 5 хвилин. Додаємо ложку борошна, змішуємо, накриваємо миску рушником та залишаємо ще на 10 хвилин.
  2. Перетираємо холодне вершкове масло та борошно в крихту. Додаємо цукор, ванільний цукор та сметану.
  3. Змішуємо тісто та опару. Ретельно вимішуємо. На 30 хвилин залишаємо у теплому місці.
  4. Готове тісто ділимо на 8 кульок. З них формуємо коржики та перекладаємо їх на встелене пергаментом деко. Залишаємо ще на 30 хвилин. Потім випікаємо їх у розігрітій на 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.

Коржики виходять смачні та розсипчасті. Ідеально до чаю чи кави у джезві.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #Тісто