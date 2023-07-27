Лічені хвилини — і можна смажити: універсальне сирне тісто для пиріжків

Тісто виходить смачне і ситне

Смажені пиріжечки — це проста та ситна страва. Існує безліч варіантів приготування тіста для смаження. Розповідаємо, як приготувати сирну його варіацію.

Тісто, рецептом якого поділились на порталі SHUBA, замішується просто і готове відразу. Так можна приготувати пиріжки з будь-якою начинкою. Єдина поправка — для солоних пиріжків слід зменшити кількість цукру. Щоб пиріжки залишились м’якими, важливо забити тісто борошном.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 300 г

Розпушувач — 1/2 ч. л.

Сіль — 1/2 ч. л.

Цукор — 1 ст. л.

Яйця курячі — 2 шт.

Олія — 3 ст. л.

Вода — 50 мл

Борошно пшеничне — 320 г

Для начинки:

Абрикоси — 500 г

Цукор — до смаку

Спосіб приготування:

Сир протираємо через сито або збиваємо блендером. Розтираємо однорідний продукт з розпушувачем, сіллю, цукром, яйцями та олією. Вливаємо воду. Поетапно додаємо просіяне борошно і замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо тісто поліетиленовою плівкою і переходимо до начинки. Чисті та сухі абрикоси розділяємо на половинки і виймаємо кісточки. Розкочуємо тісто, видавлюємо кружечки. На кожен кружечок кладемо абрикос, посипаємо до смаку цукром. Заліплюємо пиріжок. Смажимо пиріжки на середньому вогні з обох боків до готовності. Викладаємо паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир.

Пиріжки виходять дуже смачними та ситними. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво на сметані.