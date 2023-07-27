Лічені хвилини — і можна смажити: універсальне сирне тісто для пиріжків
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Тісто виходить смачне і ситне
Смажені пиріжечки — це проста та ситна страва. Існує безліч варіантів приготування тіста для смаження. Розповідаємо, як приготувати сирну його варіацію.
Тісто, рецептом якого поділились на порталі SHUBA, замішується просто і готове відразу. Так можна приготувати пиріжки з будь-якою начинкою. Єдина поправка — для солоних пиріжків слід зменшити кількість цукру. Щоб пиріжки залишились м’якими, важливо забити тісто борошном.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 300 г
- Розпушувач — 1/2 ч. л.
- Сіль — 1/2 ч. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Яйця курячі — 2 шт.
- Олія — 3 ст. л.
- Вода — 50 мл
- Борошно пшеничне — 320 г
Для начинки:
- Абрикоси — 500 г
- Цукор — до смаку
Спосіб приготування:
- Сир протираємо через сито або збиваємо блендером. Розтираємо однорідний продукт з розпушувачем, сіллю, цукром, яйцями та олією.
- Вливаємо воду. Поетапно додаємо просіяне борошно і замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо тісто поліетиленовою плівкою і переходимо до начинки.
- Чисті та сухі абрикоси розділяємо на половинки і виймаємо кісточки. Розкочуємо тісто, видавлюємо кружечки.
- На кожен кружечок кладемо абрикос, посипаємо до смаку цукром. Заліплюємо пиріжок.
- Смажимо пиріжки на середньому вогні з обох боків до готовності. Викладаємо паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир.
Пиріжки виходять дуже смачними та ситними. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво на сметані.