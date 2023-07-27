Рус

Лічені хвилини — і можна смажити: універсальне сирне тісто для пиріжків

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такими пиріжечками дуже легко наїстись
Такими пиріжечками дуже легко наїстись. Фото shuba.life

Тісто виходить смачне і ситне

Смажені пиріжечки — це проста та ситна страва. Існує безліч варіантів приготування тіста для смаження. Розповідаємо, як приготувати сирну його варіацію.

Тісто, рецептом якого поділились на порталі SHUBA, замішується просто і готове відразу. Так можна приготувати пиріжки з будь-якою начинкою. Єдина поправка — для солоних пиріжків слід зменшити кількість цукру. Щоб пиріжки залишились м’якими, важливо забити тісто борошном.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 300 г
  • Розпушувач — 1/2 ч. л.
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Олія — 3 ст. л.
  • Вода — 50 мл
  • Борошно пшеничне — 320 г

Для начинки:

  • Абрикоси — 500 г
  • Цукор — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Сир протираємо через сито або збиваємо блендером. Розтираємо однорідний продукт з розпушувачем, сіллю, цукром, яйцями та олією.
  2. Вливаємо воду. Поетапно додаємо просіяне борошно і замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо тісто поліетиленовою плівкою і переходимо до начинки.
  3. Чисті та сухі абрикоси розділяємо на половинки і виймаємо кісточки. Розкочуємо тісто, видавлюємо кружечки.
  4. На кожен кружечок кладемо абрикос, посипаємо до смаку цукром. Заліплюємо пиріжок.
  5. Смажимо пиріжки на середньому вогні з обох боків до готовності. Викладаємо паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир.

Пиріжки виходять дуже смачними та ситними. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво на сметані.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Пиріжки