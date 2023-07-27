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Бюджетне домашнє морозиво за британським рецептом: знадобиться всього кілька продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така прохолодна смакота — ідеальна для спекотного літа
Така прохолодна смакота — ідеальна для спекотного літа. Фото shuba.life

Чудовий варіант літнього десерту

Ми розповідали, як приготувати смачне домашнє морозиво з йогурту. Тепер ділимось рецептом простих шоколадних ласощів. Так морозиво в домашніх умовах готують у Британії.

На приготування простого шоколадного десерту потрібно лише 15 хвилин. Решта часу — для заморожування. Для яскравішого смаку можна додати фрукти, ягоди, горіхи тощо. Рецептом поділились на порталі Shuba.

Інгредієнти:

  • 60 г какао-порошку
  • 1 банка згущеного молока
  • 500 мл жирних вершків
  • ¼ чайної ложки солі
  • 100 г темного шоколаду, нарізаного крупно

Спосіб приготування:

  1. Какао-порошок кладемо у каструлю зі 100 мл води. Ставимо на середній вогонь і перемішуємо до розчинення.
  2. Переливаємо суміш какао у велику миску. Додаємо згущівку, вершки та дрібку солі. Збиваємо все міксером до однорідної маси.
  3. Додаємо більшу частину шоколаду та перекладаємо масу у велику миску. Рештою шоколаду посипаємо морозиво й відправляємо його в морозилку на 5-6 годин.
  4. Перед тим, як розкласти готове морозиво по креманках, воно повинне трішки постояти за кімнатної температури. Достатньо 10-15 хвилин.

Ласощі виходять смачні, в міру солодкі. Також ми розповідали, як спекти смачне сметанкове печиво.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Морозиво #Десерт