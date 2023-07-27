Бюджетне домашнє морозиво за британським рецептом: знадобиться всього кілька продуктів
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Чудовий варіант літнього десерту
Ми розповідали, як приготувати смачне домашнє морозиво з йогурту. Тепер ділимось рецептом простих шоколадних ласощів. Так морозиво в домашніх умовах готують у Британії.
На приготування простого шоколадного десерту потрібно лише 15 хвилин. Решта часу — для заморожування. Для яскравішого смаку можна додати фрукти, ягоди, горіхи тощо. Рецептом поділились на порталі Shuba.
Інгредієнти:
- 60 г какао-порошку
- 1 банка згущеного молока
- 500 мл жирних вершків
- ¼ чайної ложки солі
- 100 г темного шоколаду, нарізаного крупно
Спосіб приготування:
- Какао-порошок кладемо у каструлю зі 100 мл води. Ставимо на середній вогонь і перемішуємо до розчинення.
- Переливаємо суміш какао у велику миску. Додаємо згущівку, вершки та дрібку солі. Збиваємо все міксером до однорідної маси.
- Додаємо більшу частину шоколаду та перекладаємо масу у велику миску. Рештою шоколаду посипаємо морозиво й відправляємо його в морозилку на 5-6 годин.
- Перед тим, як розкласти готове морозиво по креманках, воно повинне трішки постояти за кімнатної температури. Достатньо 10-15 хвилин.
Ласощі виходять смачні, в міру солодкі. Також ми розповідали, як спекти смачне сметанкове печиво.