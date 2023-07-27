Проста страва нагодує всю сім’ю: фантастично смачні кабачкові котлетки

Потрібно зовсім небагато простих продуктів

Улітку, в сезон кабачків, ці овочі входять до складу багатьох страв. Воно і не дивно, адже це простий та дешевий спосіб урізноманітнити раціон. Якщо ви вже готували смачне овочеве рагу, зверніть увагу на цей рецепт котлет.

Як їх готувати, розповіли на порталі "1 хвилина". Котлетки виходять неперевершені на смак. Їх не вистачає, скільки б не насмажили.

Інгредієнти:

1 кабачок;

1 цибулина;

1 картоплина;

500 г курячого фаршу;

2 яйця;

2 ст.лож. манної крупи.

0,75 ч.лож. солі;

0,3 ч.лож. чорного перцю;

1 зубчик часнику;

20 г петрушки.

Спосіб приготування:

Кабачок, картоплину й цибулину натираємо на крупну тертку. Вмішуємо до овочів курячий фарш і розбиваємо яйця. Сюди ж додаємо сіль, перець, часник. Петрушку нарізаємо дрібно і теж вмішуємо у масу. Зверху присипаємо манкою і залишаємо. Не чіпаємо орієнтовно 20 хвилин, щоб крупа набубнявіла. Котлетки смажимо на розігрітій сковороді під закритою кришкою. Ціль — золотава скоринка з обох боків.

Ці котлетки можна їсти як цілком самостійну страву, або ж приготувати гарнір. Наприклад, чудово підійде молода картопля.