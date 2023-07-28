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Цією стравою ви не захочете ні з ким ділитися: фантастичний рецепт маринованої капусти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Не блюдо, а суцільне задоволення
Не блюдо, а суцільне задоволення. Фото maximum.fm

Готуйте одразу подвійну порцію — тільки тоді вистачить на всіх!

Квашена капуста — відмінна самостійна страва та доступна закуска до улюбленого м’яса. Вона дуже корисна, і навіть після процесу бродіння на цьому овочі зберігаються всі вітаміни,

Рецепт цієї страви від "Це Смак" дуже простий: для його приготування вам потрібні прості інгредієнти, а гострий перець додасть квашеній капусті пікантності. Спробуйте – і ваша закуска буде неймовірно хрумкою та апетитною.

Як приготувати мариновану пікантну капусту

Інгредієнти на 10 порцій:

  • капуста білокачанна – 2 кг;
  • морква – 4 шт.;
  • часник — 4 зуб.;
  • перець чилі – 1 шт.;
  • вода – 1 л;
  • цукор – 100 г;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • перець духмяний – 10 шт.;
  • лавровий лист – 4 шт.;
  • гвоздика — 5 шт.;
  • соняшникова олія – 100 мл;
  • оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте овочі. Помийте та наріжте капусту. Моркву натріть на тертці. Часник та гострий перець поріжте на дрібні шматочки або тонкі пластини.
  2. Для маринаду цукор розчиніть у літрі води. Додайте сіль, перець, гвоздику, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Додайте в пряну суміш олію та оцет.
  3. Капусту по черзі з часником та перцем викладіть у зручну ємність. Залийте маринадом.
  4. Поставте зверху щось важке і залиште на добу холодильник.

Подавайте капусту до улюбленого м’яса за єврейським рецептом. Смачного!

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