Цією стравою ви не захочете ні з ким ділитися: фантастичний рецепт маринованої капусти
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Готуйте одразу подвійну порцію — тільки тоді вистачить на всіх!
Квашена капуста — відмінна самостійна страва та доступна закуска до улюбленого м’яса. Вона дуже корисна, і навіть після процесу бродіння на цьому овочі зберігаються всі вітаміни,
Рецепт цієї страви від "Це Смак" дуже простий: для його приготування вам потрібні прості інгредієнти, а гострий перець додасть квашеній капусті пікантності. Спробуйте – і ваша закуска буде неймовірно хрумкою та апетитною.
Як приготувати мариновану пікантну капусту
Інгредієнти на 10 порцій:
- капуста білокачанна – 2 кг;
- морква – 4 шт.;
- часник — 4 зуб.;
- перець чилі – 1 шт.;
- вода – 1 л;
- цукор – 100 г;
- сіль – 2 ст. л.;
- перець духмяний – 10 шт.;
- лавровий лист – 4 шт.;
- гвоздика — 5 шт.;
- соняшникова олія – 100 мл;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Підготуйте овочі. Помийте та наріжте капусту. Моркву натріть на тертці. Часник та гострий перець поріжте на дрібні шматочки або тонкі пластини.
- Для маринаду цукор розчиніть у літрі води. Додайте сіль, перець, гвоздику, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Додайте в пряну суміш олію та оцет.
- Капусту по черзі з часником та перцем викладіть у зручну ємність. Залийте маринадом.
- Поставте зверху щось важке і залиште на добу холодильник.
Подавайте капусту до улюбленого м’яса за єврейським рецептом. Смачного!