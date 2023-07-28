Цією стравою ви не захочете ні з ким ділитися: фантастичний рецепт маринованої капусти

Готуйте одразу подвійну порцію — тільки тоді вистачить на всіх!

Квашена капуста — відмінна самостійна страва та доступна закуска до улюбленого м’яса. Вона дуже корисна, і навіть після процесу бродіння на цьому овочі зберігаються всі вітаміни,

Рецепт цієї страви від "Це Смак" дуже простий: для його приготування вам потрібні прості інгредієнти, а гострий перець додасть квашеній капусті пікантності. Спробуйте – і ваша закуска буде неймовірно хрумкою та апетитною.

Як приготувати мариновану пікантну капусту

Інгредієнти на 10 порцій:

капуста білокачанна – 2 кг;

морква – 4 шт.;

часник — 4 зуб.;

перець чилі – 1 шт.;

вода – 1 л;

цукор – 100 г;

сіль – 2 ст. л.;

перець духмяний – 10 шт.;

лавровий лист – 4 шт.;

гвоздика — 5 шт.;

соняшникова олія – 100 мл;

оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування:

Підготуйте овочі. Помийте та наріжте капусту. Моркву натріть на тертці. Часник та гострий перець поріжте на дрібні шматочки або тонкі пластини. Для маринаду цукор розчиніть у літрі води. Додайте сіль, перець, гвоздику, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Додайте в пряну суміш олію та оцет. Капусту по черзі з часником та перцем викладіть у зручну ємність. Залийте маринадом. Поставте зверху щось важке і залиште на добу холодильник.

Подавайте капусту до улюбленого м’яса за єврейським рецептом. Смачного!