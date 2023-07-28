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Рецепт "літнього" олів’є: ви більше не захочете готувати по-іншому

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Близькі здивуються такому олів’є
Близькі здивуються такому олів’є. Фото prostoway

Класична страва з новими нотками

Олів’є — один із найпопулярніших салатів взимку. Безумовно, рецептів його приготування існує безліч. Однак класичний варіант його приготування включає докторську ковбасу або відварене м’ясо, квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та майонез.

А якщо замінити квашені помідори на свіжі, консервований горошок — на зелений, а майонез — на сметану? Тоді вийде фантастичний салат, який ви будете із задоволенням їсти все літо. Спробуйте приготувати раз за рецептом "Смачно новини" — і від такого олів’є ви навряд чи зможете відмовитись!

Як приготувати "літній" олів'є

Інгредієнти:

  • 300 г докторської ковбаси;
  • 3 відварених картоплини;
  • морква;
  • 2 – 3 варені курячі яйця;
  • 2 – 3 свіжі огірки;
  • 200 г зеленого горошку;
  • 2 – 3 ст. л. сметани;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Попередньо відварені овочі та яйця нарізаємо кубиками.
  2. Ковбасу також нарізаємо кубиками, свіжі огірки — кружальцями.
  3. Усі інгредієнти добре перемішуємо.
  4. Додаємо сіль, перець, знову все перемішуємо та заправляємо сметаною.

Такий салат подаємо з домашнім хлібом або грінками за маминим рецептом. Смачного!

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#Рецепт #Олів'є #Готуємо вдома