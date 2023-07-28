Рецепт "літнього" олів’є: ви більше не захочете готувати по-іншому

Класична страва з новими нотками

Олів’є — один із найпопулярніших салатів взимку. Безумовно, рецептів його приготування існує безліч. Однак класичний варіант його приготування включає докторську ковбасу або відварене м’ясо, квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та майонез.

А якщо замінити квашені помідори на свіжі, консервований горошок — на зелений, а майонез — на сметану? Тоді вийде фантастичний салат, який ви будете із задоволенням їсти все літо. Спробуйте приготувати раз за рецептом "Смачно новини" — і від такого олів’є ви навряд чи зможете відмовитись!

Як приготувати "літній" олів'є

Інгредієнти:

300 г докторської ковбаси;

3 відварених картоплини;

морква;

2 – 3 варені курячі яйця;

2 – 3 свіжі огірки;

200 г зеленого горошку;

2 – 3 ст. л. сметани;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування:

Попередньо відварені овочі та яйця нарізаємо кубиками. Ковбасу також нарізаємо кубиками, свіжі огірки — кружальцями. Усі інгредієнти добре перемішуємо. Додаємо сіль, перець, знову все перемішуємо та заправляємо сметаною.

Такий салат подаємо з домашнім хлібом або грінками за маминим рецептом. Смачного!