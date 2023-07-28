Рецепт "літнього" олів’є: ви більше не захочете готувати по-іншому
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Класична страва з новими нотками
Олів’є — один із найпопулярніших салатів взимку. Безумовно, рецептів його приготування існує безліч. Однак класичний варіант його приготування включає докторську ковбасу або відварене м’ясо, квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та майонез.
А якщо замінити квашені помідори на свіжі, консервований горошок — на зелений, а майонез — на сметану? Тоді вийде фантастичний салат, який ви будете із задоволенням їсти все літо. Спробуйте приготувати раз за рецептом "Смачно новини" — і від такого олів’є ви навряд чи зможете відмовитись!
Як приготувати "літній" олів'є
Інгредієнти:
- 300 г докторської ковбаси;
- 3 відварених картоплини;
- морква;
- 2 – 3 варені курячі яйця;
- 2 – 3 свіжі огірки;
- 200 г зеленого горошку;
- 2 – 3 ст. л. сметани;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Попередньо відварені овочі та яйця нарізаємо кубиками.
- Ковбасу також нарізаємо кубиками, свіжі огірки — кружальцями.
- Усі інгредієнти добре перемішуємо.
- Додаємо сіль, перець, знову все перемішуємо та заправляємо сметаною.
Такий салат подаємо з домашнім хлібом або грінками за маминим рецептом. Смачного!