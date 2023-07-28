На Новий рік подякуйте за рецепт: найсмачніші мариновані гриби на зиму

Швидкий рецепт приголомшливої закуски

Щоб удома були смачні та оригінальні мариновані печериці чи білі гриби, не обов’язково потрібно ходити до магазину. Неймовірну закуску можна приготувати й вдома — до того ж вона не буде містити консервантів!

Чудові мариновані гриби за рецептом "Главреда" під силу приготувати будь-якій господині. Усього 20 хвилин вашого часу — приголомшлива закуска на святковий стіл готова. Скуштувавши її на Новий рік, кожен гість попросить рецепт.

Як приготувати мариновані гриби

Інгредієнти:

гриби білі або печериці — 450 гр;

оцет — 3 ст. л.;

вода — 70 мл;

рослинна олія — 2 ст. л.;

цукор — на кінчику ч. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль, гвоздика, лавровий лист, кріп — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гриби добре помити, почистити. Ніжки та шапочки відокремити. Якщо гриби дуже великі, їх необхідно розрізати. Зубчик часнику потрібно натерти на дрібній тертці. Відправити гриби на розігріту сковороду з олією. Додати цукор, сіль та влити воду. Перемішати, накрити кришкою та готувати 5 хвилин. Вимкнути вогонь, додати часник, лавровий лист, гвоздику та кріп. Добре перемішати та дати постояти під кришкою кілька хвилин. Розкласти гриби по баночках, поставити у холодильник.

Через добу можна насолоджуватися грибною закускою разом з ароматною картоплею. Смачного!