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На Новий рік подякуйте за рецепт: найсмачніші мариновані гриби на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкраща закуска взимку — мариновані гриби
Найкраща закуска взимку — мариновані гриби. Фото wz.lviv.ua

Швидкий рецепт приголомшливої закуски

Щоб удома були смачні та оригінальні мариновані печериці чи білі гриби, не обов’язково потрібно ходити до магазину. Неймовірну закуску можна приготувати й вдома — до того ж вона не буде містити консервантів!

Чудові мариновані гриби за рецептом "Главреда" під силу приготувати будь-якій господині. Усього 20 хвилин вашого часу — приголомшлива закуска на святковий стіл готова. Скуштувавши її на Новий рік, кожен гість попросить рецепт.

Як приготувати мариновані гриби

Інгредієнти:

  • гриби білі або печериці — 450 гр;
  • оцет — 3 ст. л.;
  • вода — 70 мл;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • цукор — на кінчику ч. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль, гвоздика, лавровий лист, кріп — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Гриби добре помити, почистити. Ніжки та шапочки відокремити. Якщо гриби дуже великі, їх необхідно розрізати.
  2. Зубчик часнику потрібно натерти на дрібній тертці.
  3. Відправити гриби на розігріту сковороду з олією. Додати цукор, сіль та влити воду. Перемішати, накрити кришкою та готувати 5 хвилин.
  4. Вимкнути вогонь, додати часник, лавровий лист, гвоздику та кріп. Добре перемішати та дати постояти під кришкою кілька хвилин.
  5. Розкласти гриби по баночках, поставити у холодильник.

Через добу можна насолоджуватися грибною закускою разом з ароматною картоплею. Смачного!

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#Рецепт #Гриби #Готуємо вдома