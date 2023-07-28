Просто змішайте капусту та смажені яйця: тепер салат ви готуватимете тільки так

Незвичайна та оригінальна страва готується так!

Дуже хрумка та соковита молода капуста – відмінна основа для приготування легких салатів. Вона добре поєднується з багатьма продуктами.

Сьогодні разом із "Порадницею" ми приготуємо дивовижний салат із молодої капусти та яєць. Пікантність цієї страви в тому, що яйця ми не варитимемо, а смажитимемо у вигляді млинців. Незвичайна та оригінальна страва як за смаком, так і на вигляд точно сподобається вашим рідним!

Як приготувати салат із молодої капусти з яйцями

Інгредієнти:

4 яйця;

1 невеликий качан молодої капусти:

2 невеликі свіжі огірки

по 1 невеликому пучку зеленої цибулі та кропу;

0,5 ч. л. солі;

майонез, чорний перець – на свій смак;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Яйця збити, посолити та поперчити. Розігріти сковороду з олією. Налити невелику кількість яєчної маси, рівномірно її розподілити по сковороді, щоб вийшов тонкий млинець. Обсмажити його до легкого золотистого кольору з обох боків. Смажити млинці доти, доки не закінчиться яєчна маса. Викласти їх на тарілку і дати охолонути. Скласти млинці один на одного, згорнути в рулет і нарізати тонкими смужками. Капусту тонко нашаткувати. Огірки нарізати соломкою. Зелень порубати. Усі продукти з’єднати, посолити, поперчити. Заправити майонезом та перемішати.

Страва готова. Подавайте салат із домашнім хлібом і насолоджуйтесь. Смачного!