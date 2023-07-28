Просто змішайте капусту та смажені яйця: тепер салат ви готуватимете тільки так
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Незвичайна та оригінальна страва готується так!
Дуже хрумка та соковита молода капуста – відмінна основа для приготування легких салатів. Вона добре поєднується з багатьма продуктами.
Сьогодні разом із "Порадницею" ми приготуємо дивовижний салат із молодої капусти та яєць. Пікантність цієї страви в тому, що яйця ми не варитимемо, а смажитимемо у вигляді млинців. Незвичайна та оригінальна страва як за смаком, так і на вигляд точно сподобається вашим рідним!
Як приготувати салат із молодої капусти з яйцями
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 1 невеликий качан молодої капусти:
- 2 невеликі свіжі огірки
- по 1 невеликому пучку зеленої цибулі та кропу;
- 0,5 ч. л. солі;
- майонез, чорний перець – на свій смак;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Яйця збити, посолити та поперчити.
- Розігріти сковороду з олією.
- Налити невелику кількість яєчної маси, рівномірно її розподілити по сковороді, щоб вийшов тонкий млинець. Обсмажити його до легкого золотистого кольору з обох боків.
- Смажити млинці доти, доки не закінчиться яєчна маса. Викласти їх на тарілку і дати охолонути. Скласти млинці один на одного, згорнути в рулет і нарізати тонкими смужками.
- Капусту тонко нашаткувати. Огірки нарізати соломкою. Зелень порубати.
- Усі продукти з’єднати, посолити, поперчити. Заправити майонезом та перемішати.
Страва готова. Подавайте салат із домашнім хлібом і насолоджуйтесь. Смачного!