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Просто змішайте капусту та смажені яйця: тепер салат ви готуватимете тільки так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Оригінальний салат з капусти та смажених яєць
Оригінальний салат з капусти та смажених яєць. Фото poradnica.com.ua

Незвичайна та оригінальна страва готується так!

Дуже хрумка та соковита молода капуста – відмінна основа для приготування легких салатів. Вона добре поєднується з багатьма продуктами.

Сьогодні разом із "Порадницею" ми приготуємо дивовижний салат із молодої капусти та яєць. Пікантність цієї страви в тому, що яйця ми не варитимемо, а смажитимемо у вигляді млинців. Незвичайна та оригінальна страва як за смаком, так і на вигляд точно сподобається вашим рідним!

Як приготувати салат із молодої капусти з яйцями

Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • 1 невеликий качан молодої капусти:
  • 2 невеликі свіжі огірки
  • по 1 невеликому пучку зеленої цибулі та кропу;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • майонез, чорний перець – на свій смак;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити, посолити та поперчити.
  2. Розігріти сковороду з олією.
  3. Налити невелику кількість яєчної маси, рівномірно її розподілити по сковороді, щоб вийшов тонкий млинець. Обсмажити його до легкого золотистого кольору з обох боків.
  4. Смажити млинці доти, доки не закінчиться яєчна маса. Викласти їх на тарілку і дати охолонути. Скласти млинці один на одного, згорнути в рулет і нарізати тонкими смужками.
  5. Капусту тонко нашаткувати. Огірки нарізати соломкою. Зелень порубати.
  6. Усі продукти з’єднати, посолити, поперчити. Заправити майонезом та перемішати.

Страва готова. Подавайте салат із домашнім хлібом і насолоджуйтесь. Смачного!

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