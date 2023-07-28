Кілька хвилин — і страва готова: ідеальний сніданок з кабачками для спекотного дня

Гарний варіант ситного сніданку

Кабачкові страви дуже смачні, корисні й ситні. Якщо ви вже готувати смачні соковиті котлетки з кабачком, зверніть увагу на цю закуску з кабачків з шинкою.

Це ідеальний сніданок — страва виходить і смачна, і ситна. Ще й готується просто і швидко. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт. (невеликий);

шинка – 100 г;

яйце – 1 шт.;

крохмаль – 30 г;

свіжий кріп;

перець чорний мелений;

сіль;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Кабачок миємо та очищаємо від насіння. М’якоть натираємо на тертці та солимо, залишаємо так на кілька хвилин. Виділиться сік. Його потрібно злити, а кабачок віджати. Шинку нарізаємо дрібними кубиками. Також дрібно кришимо зелень. До кабачка додаємо яйце, крохмаль, зелень, шинку. Солимо та додаємо улюблені спеції. Все це добре ретельно перемішуємо. Викладаємо масу на гарячу сковороду, змащену олією. Готуємо кілька хвилин під кришкою, тоді — перевертаємо і доводимо до готовності. Повинна бути золотиста скоринка з двох боків.

Найсмачніше таку страву їсти гарячою, зі сметаною або соусом на її основі. Також ми розповідали, як приготувати смачне кабачкове рагу.