Кілька хвилин — і страва готова: ідеальний сніданок з кабачками для спекотного дня
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Гарний варіант ситного сніданку
Кабачкові страви дуже смачні, корисні й ситні. Якщо ви вже готувати смачні соковиті котлетки з кабачком, зверніть увагу на цю закуску з кабачків з шинкою.
Це ідеальний сніданок — страва виходить і смачна, і ситна. Ще й готується просто і швидко. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт. (невеликий);
- шинка – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- крохмаль – 30 г;
- свіжий кріп;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Кабачок миємо та очищаємо від насіння. М’якоть натираємо на тертці та солимо, залишаємо так на кілька хвилин.
- Виділиться сік. Його потрібно злити, а кабачок віджати.
- Шинку нарізаємо дрібними кубиками. Також дрібно кришимо зелень.
- До кабачка додаємо яйце, крохмаль, зелень, шинку. Солимо та додаємо улюблені спеції. Все це добре ретельно перемішуємо.
- Викладаємо масу на гарячу сковороду, змащену олією. Готуємо кілька хвилин під кришкою, тоді — перевертаємо і доводимо до готовності. Повинна бути золотиста скоринка з двох боків.
Найсмачніше таку страву їсти гарячою, зі сметаною або соусом на її основі. Також ми розповідали, як приготувати смачне кабачкове рагу.