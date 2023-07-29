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Ідеальний літній рецепт: 10 хвилин – і кекси з ягодами на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудові кекси з ягодами для прекрасного ранку
Чудові кекси з ягодами для прекрасного ранку. Фото shuba.life

Снідайте із задоволенням!

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Все, що потрібно для приготування кексу з ягодами — це просто змішати всі інгредієнти і поставити тісто в мікрохвильову піч. Shuba використовує заморожену малину, але в сезон можна взяти і свіжі ягоди. Можливо, така випічка буде менш "засмагла", ніж у духовці, але не менш смачною.

Як приготувати кекси з ягодами в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • рисове борошно — 30 г;
  • кефір — 30 мл;
  • малина заморожена — 30 г;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • ванілін, цукор, олія — за смаком.

Для декору

  • сметана — 1 ст. л.;
  • малина — 5 шт.;
  • мигдальні пластівці — 5 г.

Спосіб приготування:

  1. У миску вбийте одне яйце, додайте кефір та цукор до смаку. Додайте до суміші рисову борошно і все перемішайте.
  2. Додайте розпушувач та щіпку ваніліну і знову перемішайте тісто до однорідності.
  3. Заморожену малину додайте в тісто, обережно перемішайте. Якщо у вас свіжі ягоди, ви можете перед додаванням в тісто злегка присипати їх крохмалем, щоб менше виділялося соку.
  4. Змастіть олією форму для випічки в мікрохвильовій печі. Наповніть форму на 2/3 тестом та вирівняйте поверхню.
  5. Поставте форму в мікрохвильову піч і випікайте на великій потужності протягом 4 хвилин.
  6. Дістаньте кекс з мікрохвильової печі та дайте йому трохи охолонути. Зверху змастіть його нежирною сметаною. Посипте пелюстками мигдалю та прикрасьте ягодами малини.

А тепер приготуйте ароматну каву та насолоджуйтесь. Приємного апетиту та гарного дня!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Кекси #Готуємо вдома