Ідеальний літній рецепт: 10 хвилин – і кекси з ягодами на столі
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Снідайте із задоволенням!
Набридло снідати вівсяною кашею та звичними бутербродами? Тоді приготуйте смачний десерт!
Все, що потрібно для приготування кексу з ягодами — це просто змішати всі інгредієнти і поставити тісто в мікрохвильову піч. Shuba використовує заморожену малину, але в сезон можна взяти і свіжі ягоди. Можливо, така випічка буде менш "засмагла", ніж у духовці, але не менш смачною.
Як приготувати кекси з ягодами в мікрохвильовій печі
Інгредієнти:
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- рисове борошно — 30 г;
- кефір — 30 мл;
- малина заморожена — 30 г;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- ванілін, цукор, олія — за смаком.
Для декору
- сметана — 1 ст. л.;
- малина — 5 шт.;
- мигдальні пластівці — 5 г.
Спосіб приготування:
- У миску вбийте одне яйце, додайте кефір та цукор до смаку. Додайте до суміші рисову борошно і все перемішайте.
- Додайте розпушувач та щіпку ваніліну і знову перемішайте тісто до однорідності.
- Заморожену малину додайте в тісто, обережно перемішайте. Якщо у вас свіжі ягоди, ви можете перед додаванням в тісто злегка присипати їх крохмалем, щоб менше виділялося соку.
- Змастіть олією форму для випічки в мікрохвильовій печі. Наповніть форму на 2/3 тестом та вирівняйте поверхню.
- Поставте форму в мікрохвильову піч і випікайте на великій потужності протягом 4 хвилин.
- Дістаньте кекс з мікрохвильової печі та дайте йому трохи охолонути. Зверху змастіть його нежирною сметаною. Посипте пелюстками мигдалю та прикрасьте ягодами малини.
А тепер приготуйте ароматну каву та насолоджуйтесь. Приємного апетиту та гарного дня!