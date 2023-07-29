Ідеальний літній рецепт: 10 хвилин – і кекси з ягодами на столі

Снідайте із задоволенням!

Набридло снідати вівсяною кашею та звичними бутербродами? Тоді приготуйте смачний десерт!

Все, що потрібно для приготування кексу з ягодами — це просто змішати всі інгредієнти і поставити тісто в мікрохвильову піч. Shuba використовує заморожену малину, але в сезон можна взяти і свіжі ягоди. Можливо, така випічка буде менш "засмагла", ніж у духовці, але не менш смачною.

Як приготувати кекси з ягодами в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

яйце куряче, велике — 1 шт.;

рисове борошно — 30 г;

кефір — 30 мл;

малина заморожена — 30 г;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

ванілін, цукор, олія — за смаком.

Для декору

сметана — 1 ст. л.;

малина — 5 шт.;

мигдальні пластівці — 5 г.

Спосіб приготування:

У миску вбийте одне яйце, додайте кефір та цукор до смаку. Додайте до суміші рисову борошно і все перемішайте. Додайте розпушувач та щіпку ваніліну і знову перемішайте тісто до однорідності. Заморожену малину додайте в тісто, обережно перемішайте. Якщо у вас свіжі ягоди, ви можете перед додаванням в тісто злегка присипати їх крохмалем, щоб менше виділялося соку. Змастіть олією форму для випічки в мікрохвильовій печі. Наповніть форму на 2/3 тестом та вирівняйте поверхню. Поставте форму в мікрохвильову піч і випікайте на великій потужності протягом 4 хвилин. Дістаньте кекс з мікрохвильової печі та дайте йому трохи охолонути. Зверху змастіть його нежирною сметаною. Посипте пелюстками мигдалю та прикрасьте ягодами малини.

А тепер приготуйте ароматну каву та насолоджуйтесь. Приємного апетиту та гарного дня!