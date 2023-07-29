Ще одна ідея, як приготувати кабачки: від таких млинців із часниковим соусом навряд хтось відмовиться
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Серед усіх "кабачкових" рецептів цей найкращий!
Не вистачить, мабуть, і вічності, щоби приготувати всі страви з кабачками. Їх смажать у клярі, маринують по-корейськи, закривають на зиму — навряд чи можна згадати всі рецепти.
Сьогодні ми з вами поділимося ще одним рецептом приготування цього короля влітку. Млинці з часниковим соусом від Школи життя — це легко, просто і дуже смачно. Спробуйте – і ця страва буде на вашому столі до пізньої осені.
Як приготувати млинці з часниковим соусом
Інгредієнти:
- кабачки – 400 г;
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 240 мл;
- сіль, перець – на свій смак;
- борошно — 150.
Для соусу:
- майонез – 2 ст.
- сметана – 2 ст. л.;
- часник — 2 зуб.;
- зелень кропу.
Спосіб приготування:
- Молоді кабачки промийте, натріть на дрібній тертці та відіжміть. Якщо старі кабачки, краще перед приготуванням їх почистити.
- Додайте в масу яйце і влийте молоко. Посоліть, поперчіть до смаку.
- Додайте борошно, перемішайте. Якщо тісто виявилося густим, додайте ще одне яйце.
- Половником викладете тісто на розігріту сковороду з антипригарним покриттям, змащену олією. Розподіліть тісто тонким шаром. Випікайте млинець по обидва боки до золотистого кольору.
- Для соусу сметану з’єднайте з майонезом, додайте пропущений через прес часник та кріп.
- Змастіть кожен млинець соусом, загорніть у трубочку і розріжте навпіл.
Млинці готові. Взагалі їх подавати можна з будь-яким соусом, на ваш смак. Смачного!