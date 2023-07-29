Рус

Ще одна ідея, як приготувати кабачки: від таких млинців із часниковим соусом навряд хтось відмовиться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Від таких кабачкових млинців ви не зможете відірватися!
Від таких кабачкових млинців ви не зможете відірватися!. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Серед усіх "кабачкових" рецептів цей найкращий!

Не вистачить, мабуть, і вічності, щоби приготувати всі страви з кабачками. Їх смажать у клярі, маринують по-корейськи, закривають на зиму — навряд чи можна згадати всі рецепти.

Сьогодні ми з вами поділимося ще одним рецептом приготування цього короля влітку. Млинці з часниковим соусом від Школи життя — це легко, просто і дуже смачно. Спробуйте – і ця страва буде на вашому столі до пізньої осені.

Як приготувати млинці з часниковим соусом

Інгредієнти:

  • кабачки – 400 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • молоко – 240 мл;
  • сіль, перець – на свій смак;
  • борошно — 150.

Для соусу:

  • майонез – 2 ст.
  • сметана – 2 ст. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • зелень кропу.

Спосіб приготування:

  1. Молоді кабачки промийте, натріть на дрібній тертці та відіжміть. Якщо старі кабачки, краще перед приготуванням їх почистити.
  2. Додайте в масу яйце і влийте молоко. Посоліть, поперчіть до смаку.
  3. Додайте борошно, перемішайте. Якщо тісто виявилося густим, додайте ще одне яйце.
  4. Половником викладете тісто на розігріту сковороду з антипригарним покриттям, змащену олією. Розподіліть тісто тонким шаром. Випікайте млинець по обидва боки до золотистого кольору.
  5. Для соусу сметану з’єднайте з майонезом, додайте пропущений через прес часник та кріп.
  6. Змастіть кожен млинець соусом, загорніть у трубочку і розріжте навпіл.

Млинці готові. Взагалі їх подавати можна з будь-яким соусом, на ваш смак. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Млинці #Готуємо вдома