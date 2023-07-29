Ще одна ідея, як приготувати кабачки: від таких млинців із часниковим соусом навряд хтось відмовиться

Серед усіх "кабачкових" рецептів цей найкращий!

Не вистачить, мабуть, і вічності, щоби приготувати всі страви з кабачками. Їх смажать у клярі, маринують по-корейськи, закривають на зиму — навряд чи можна згадати всі рецепти.

Сьогодні ми з вами поділимося ще одним рецептом приготування цього короля влітку. Млинці з часниковим соусом від Школи життя — це легко, просто і дуже смачно. Спробуйте – і ця страва буде на вашому столі до пізньої осені.

Як приготувати млинці з часниковим соусом

Інгредієнти:

кабачки – 400 г;

яйця – 2 шт.;

молоко – 240 мл;

сіль, перець – на свій смак;

борошно — 150.

Для соусу:

майонез – 2 ст.

сметана – 2 ст. л.;

часник — 2 зуб.;

зелень кропу.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки промийте, натріть на дрібній тертці та відіжміть. Якщо старі кабачки, краще перед приготуванням їх почистити. Додайте в масу яйце і влийте молоко. Посоліть, поперчіть до смаку. Додайте борошно, перемішайте. Якщо тісто виявилося густим, додайте ще одне яйце. Половником викладете тісто на розігріту сковороду з антипригарним покриттям, змащену олією. Розподіліть тісто тонким шаром. Випікайте млинець по обидва боки до золотистого кольору. Для соусу сметану з’єднайте з майонезом, додайте пропущений через прес часник та кріп. Змастіть кожен млинець соусом, загорніть у трубочку і розріжте навпіл.

Млинці готові. Взагалі їх подавати можна з будь-яким соусом, на ваш смак. Смачного!