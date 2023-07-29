Смачно — пальчики оближете: рецепт яєчні з помідорами по-арабськи

Таку шакшуку зможуть приготувати навіть діти

Якщо ви шукали, як незвичайно приготувати класичну яєчню, то ви знайшли такий рецепт. Шакшука — це оригінальний рецепт посмажити яйця.

Ця східна яєчня за рецептом Shuba надзвичайно ароматна за рахунок великої кількості пряних трав та спецій. Насичена та яскрава, вона ідеально поєднується з хрумким свіжим хлібом. Це чудовий рецепт, який допоможе швидко нагодувати велику компанію.

Як приготувати шакшуку — помідори з яйцями по-арабськи

Інгредієнти на 4 порції:

томати цілі очищені у власному соку — 400 г;

перець болгарський червоний — 1/2 шт.

томатне пюре — 50 г;

цибуля — 1/2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

яйця курячі — 5 шт.;

шпинат — 15 г;

зіра — 1 г;

паприка мелена — 1 г;

суміш трав — 2 г;

олія соняшникова — 10 г;

сіль, гілочка петрушки — за смаком.

Спосіб приготування:

Розігрійте олію на сковороді на повільному чи середньому вогні. Наріжте часник, цибулю та червоний болгарський перець і загасіть на сковороді кілька хвилин. Додайте кмин, паприку, посолити, поперчити, перемішайте та готуйте 1 хвилину. Додайте томатне пюре та перемішуйте хвилину. Потім подрібніть і додайте помідори, розмішайте, доведіть до кипіння і готуйте 10 хвилин. Роздрібніть і додайте в масу шпинат, розмішайте. Створіть 4-5 лунок і обережно розбийте яйця в кожну лунку. Накрийте сковороду і готуйте 5-7 хвилин, поки яйця не "схопляться", але при цьому вони мають залишитись м’якими.

Блюдо готове. Посипте грубо нарізаною петрушкою та подавайте шакшуку з домашнім хлібом.