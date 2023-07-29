Смачно — пальчики оближете: рецепт яєчні з помідорами по-арабськи
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Таку шакшуку зможуть приготувати навіть діти
Якщо ви шукали, як незвичайно приготувати класичну яєчню, то ви знайшли такий рецепт. Шакшука — це оригінальний рецепт посмажити яйця.
Ця східна яєчня за рецептом Shuba надзвичайно ароматна за рахунок великої кількості пряних трав та спецій. Насичена та яскрава, вона ідеально поєднується з хрумким свіжим хлібом. Це чудовий рецепт, який допоможе швидко нагодувати велику компанію.
Як приготувати шакшуку — помідори з яйцями по-арабськи
Інгредієнти на 4 порції:
- томати цілі очищені у власному соку — 400 г;
- перець болгарський червоний — 1/2 шт.
- томатне пюре — 50 г;
- цибуля — 1/2 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- яйця курячі — 5 шт.;
- шпинат — 15 г;
- зіра — 1 г;
- паприка мелена — 1 г;
- суміш трав — 2 г;
- олія соняшникова — 10 г;
- сіль, гілочка петрушки — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розігрійте олію на сковороді на повільному чи середньому вогні.
- Наріжте часник, цибулю та червоний болгарський перець і загасіть на сковороді кілька хвилин.
- Додайте кмин, паприку, посолити, поперчити, перемішайте та готуйте 1 хвилину.
- Додайте томатне пюре та перемішуйте хвилину. Потім подрібніть і додайте помідори, розмішайте, доведіть до кипіння і готуйте 10 хвилин.
- Роздрібніть і додайте в масу шпинат, розмішайте. Створіть 4-5 лунок і обережно розбийте яйця в кожну лунку.
- Накрийте сковороду і готуйте 5-7 хвилин, поки яйця не "схопляться", але при цьому вони мають залишитись м’якими.
Блюдо готове. Посипте грубо нарізаною петрушкою та подавайте шакшуку з домашнім хлібом.