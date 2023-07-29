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Смачно — пальчики оближете: рецепт яєчні з помідорами по-арабськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Не просто смачна та незвичайна, але ще й корисна шакшука
Не просто смачна та незвичайна, але ще й корисна шакшука. Фото shuba.life

Таку шакшуку зможуть приготувати навіть діти

Якщо ви шукали, як незвичайно приготувати класичну яєчню, то ви знайшли такий рецепт. Шакшука — це оригінальний рецепт посмажити яйця.

Ця східна яєчня за рецептом Shuba надзвичайно ароматна за рахунок великої кількості пряних трав та спецій. Насичена та яскрава, вона ідеально поєднується з хрумким свіжим хлібом. Це чудовий рецепт, який допоможе швидко нагодувати велику компанію.

Як приготувати шакшуку — помідори з яйцями по-арабськи

Інгредієнти на 4 порції:

  • томати цілі очищені у власному соку — 400 г;
  • перець болгарський червоний — 1/2 шт.
  • томатне пюре — 50 г;
  • цибуля — 1/2 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • яйця курячі — 5 шт.;
  • шпинат — 15 г;
  • зіра — 1 г;
  • паприка мелена — 1 г;
  • суміш трав — 2 г;
  • олія соняшникова — 10 г;
  • сіль, гілочка петрушки — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте олію на сковороді на повільному чи середньому вогні.
  2. Наріжте часник, цибулю та червоний болгарський перець і загасіть на сковороді кілька хвилин.
  3. Додайте кмин, паприку, посолити, поперчити, перемішайте та готуйте 1 хвилину.
  4. Додайте томатне пюре та перемішуйте хвилину. Потім подрібніть і додайте помідори, розмішайте, доведіть до кипіння і готуйте 10 хвилин.
  5. Роздрібніть і додайте в масу шпинат, розмішайте. Створіть 4-5 лунок і обережно розбийте яйця в кожну лунку.
  6. Накрийте сковороду і готуйте 5-7 хвилин, поки яйця не "схопляться", але при цьому вони мають залишитись м’якими.

Блюдо готове. Посипте грубо нарізаною петрушкою та подавайте шакшуку з домашнім хлібом.

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