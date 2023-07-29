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Курка в хлібі: страва, яка здивує всіх гостей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курця у хлібі нагодує всіх гостей!
Курця у хлібі нагодує всіх гостей!. Фото cesmak.info

Страва легко впорається з роллю основного для невеликої компанії чи закуски на святковому столі

Шукаєте незвичайну, але просту у приготуванні страву, щоб гостей і нагодувати, і здивувати? Тоді вам сюди.

"Це Смак" пропонує цікавий варіант для тих, хто любить готувати тісто самостійно — курку в хлібі. Якщо вам не подобається возитися з тестом, можете використовувати звичайне покупне. Та й із начинками можна поекспериментувати. Спробуйте – ми впевнені, що ви не пошкодуєте!

Як приготувати курку в хлібі

Інгредієнти на 6 порцій:

  • пшеничне борошно – 500 г;
  • дріжджі – 10 г;
  • вода – 300-400 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • моцарелла — 400 г;
  • болгарський перець – 100 г;
  • куряче філе – 400 г;
  • базилік – 50 г;
  • прованські трави, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте дріжджі з водою і цукром, додайте борошно і сіль та замісіть тісто. Воно має бути гладким та м’яким. Покладіть у змащену оливковою олією миску, залиште на годину.
  2. Відваріть і після дрібно наріжте куряче філе. Сир натріть на тертці, болгарський перець і базилік дрібно поріжте.
  3. Розкотіть тісто у великий прямокутник. Посипте сиром, покладіть на нього м’ясо, перець і посипте травами. Загорніть у рулет і відкладіть на півгодини.
  4. Через вказаний час покладіть хліб на застелене пергаментом деко і випікайте 20-30 хвилин при 180 градусах.

Перед подачею нехай хліб охолоне 10 хвилин. У цей час можна приготувати вітамінний салат.

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