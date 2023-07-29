Курка в хлібі: страва, яка здивує всіх гостей

Страва легко впорається з роллю основного для невеликої компанії чи закуски на святковому столі

Шукаєте незвичайну, але просту у приготуванні страву, щоб гостей і нагодувати, і здивувати? Тоді вам сюди.

"Це Смак" пропонує цікавий варіант для тих, хто любить готувати тісто самостійно — курку в хлібі. Якщо вам не подобається возитися з тестом, можете використовувати звичайне покупне. Та й із начинками можна поекспериментувати. Спробуйте – ми впевнені, що ви не пошкодуєте!

Як приготувати курку в хлібі

Інгредієнти на 6 порцій:

пшеничне борошно – 500 г;

дріжджі – 10 г;

вода – 300-400 мл;

цукор — 1 ч. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

моцарелла — 400 г;

болгарський перець – 100 г;

куряче філе – 400 г;

базилік – 50 г;

прованські трави, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

Змішайте дріжджі з водою і цукром, додайте борошно і сіль та замісіть тісто. Воно має бути гладким та м’яким. Покладіть у змащену оливковою олією миску, залиште на годину. Відваріть і після дрібно наріжте куряче філе. Сир натріть на тертці, болгарський перець і базилік дрібно поріжте. Розкотіть тісто у великий прямокутник. Посипте сиром, покладіть на нього м’ясо, перець і посипте травами. Загорніть у рулет і відкладіть на півгодини. Через вказаний час покладіть хліб на застелене пергаментом деко і випікайте 20-30 хвилин при 180 градусах.

Перед подачею нехай хліб охолоне 10 хвилин. У цей час можна приготувати вітамінний салат.