Курка в хлібі: страва, яка здивує всіх гостей
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Страва легко впорається з роллю основного для невеликої компанії чи закуски на святковому столі
Шукаєте незвичайну, але просту у приготуванні страву, щоб гостей і нагодувати, і здивувати? Тоді вам сюди.
"Це Смак" пропонує цікавий варіант для тих, хто любить готувати тісто самостійно — курку в хлібі. Якщо вам не подобається возитися з тестом, можете використовувати звичайне покупне. Та й із начинками можна поекспериментувати. Спробуйте – ми впевнені, що ви не пошкодуєте!
Як приготувати курку в хлібі
Інгредієнти на 6 порцій:
- пшеничне борошно – 500 г;
- дріжджі – 10 г;
- вода – 300-400 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- моцарелла — 400 г;
- болгарський перець – 100 г;
- куряче філе – 400 г;
- базилік – 50 г;
- прованські трави, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте дріжджі з водою і цукром, додайте борошно і сіль та замісіть тісто. Воно має бути гладким та м’яким. Покладіть у змащену оливковою олією миску, залиште на годину.
- Відваріть і після дрібно наріжте куряче філе. Сир натріть на тертці, болгарський перець і базилік дрібно поріжте.
- Розкотіть тісто у великий прямокутник. Посипте сиром, покладіть на нього м’ясо, перець і посипте травами. Загорніть у рулет і відкладіть на півгодини.
- Через вказаний час покладіть хліб на застелене пергаментом деко і випікайте 20-30 хвилин при 180 градусах.
Перед подачею нехай хліб охолоне 10 хвилин. У цей час можна приготувати вітамінний салат.