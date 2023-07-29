Сніданок, обід, святковий стіл: ця диво-намазка врятує в будь-якій ситуації

Таку смакоту і на застілля не соромно подати

Намазки на бутерброди — вагома частина домашньої кулінарії, як буденної, так і святкової. Якщо ви вже готували сирний паштет-трихвилинку, зверніть увагу на цей рецепт рибної намазки.

Для неї потрібно всього кілька продуктів, але страва виходить ситна і має яскравий смак. Готується вона дуже швидко, можна навіть подати на сніданок. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Консервований тунець 150 г

Мариновані огірки 2 шт

Яйце куряче 2 шт

Зелена цибуля 20 г

Майонез 2 ст. л

Чорний мелений перець, кріп — до смаку

Тостовий хліб

Спосіб приготування:

Для цього рецепту підійде будь-який хліб, який у вас залежався. Головне — трохи підсушити його на сковорідці. Яйця відварюємо, охолоджуємо та чистимо. Жовток та білок нарізаємо дрібним кубиком, перекладаємо у миску. Мариновані огірки також нарізаємо невеликими кубиками, додаємо до яєць. З консервованого тунця зливаємо рідину, розминаємо рибу на пюре. Перекладаємо до інших продуктів. Чисту та суху зелень теж дрібно кришимо і кладемо до миски. Додаємо трохи майонезу, сіль та перець. Ретельно перемішуємо. Кожну скибочку хліба розрізаємо по діагоналі на дві половини. Обсмажуємо кожну з одного боку до легкої скоринки.

Коли хліб остигне — можна мастити. Також ми ділились рецептом класичної яєчної намазки на бутерброди.