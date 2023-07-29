Найсмачніший кабачковий рулет: гості точно спитають рецепт

Чудовий варіант закуски до святкового столу

Активно триває сезон кабачків, а це означає, що цей овоч є чи не в кожній другій страві. Ми ділились рецептом смачної пікантної заготівлі на зиму. Тепер розповідаємо, як приготувати з кабачками смачний закусочний рулет.

Рецептом поділились на порталі "Коліжанка". Його нескладно відтворити вдома. Виходить дуже смачно — це чудовий варіант оригінальної страви на святковий стіл.

Інгредієнти:

Кабачки — 2 шт.

Яйця — 4 шт.

Сіль — 1 ч. л.

Чорний перець — дрібка

Борошно — 100 г.

Начинка:

Сир м’який вершковий — 200 г

Часник — 1-2 зубчики

Зелень будь-яка — до смаку

Огірок — 1 шт.

Помідор — 1 середній або 2 маленьких

Спосіб приготування:

Перш за все вмикаємо духовку на 180 ° C. Кабачки натираємо на дрібній терці. Через кілька хвилин віджимаємо весь сік з маси. В кабачки вибиваємо чотири яйця. Додаємо спеції до смаку. Вмішуємо борошно. Добре перемішуємо. Викладаємо тісто на деко, застелене пергаментом, і розрівнюємо тонким шаром. Випікаємо в середньому 20-25 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки. Поки корж охолоджується, робимо начинку. Змішуємо часник, сир та зелень. Нарізаємо дуже тонкими шматочками огірок та помідор. На остиглий корж тонким шаром викладаємо сирну начинку. Викладаємо огірки і помідори, не заходячи на край рулету. Загортаємо рулет. Готову закуску загортаємо у шматок пергаменту, а потім — в харчову плівку. Прибираємо рулет в холодильник. За 3 – 4 години, а ще краще — за ніч — він просочиться.

Подаємо, порізавши на порційні шматочки. Також ми розповідали, як приготувати ситні картопляні коржики.