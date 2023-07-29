Найсмачніший кабачковий рулет: гості точно спитають рецепт
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Чудовий варіант закуски до святкового столу
Активно триває сезон кабачків, а це означає, що цей овоч є чи не в кожній другій страві. Ми ділились рецептом смачної пікантної заготівлі на зиму. Тепер розповідаємо, як приготувати з кабачками смачний закусочний рулет.
Рецептом поділились на порталі "Коліжанка". Його нескладно відтворити вдома. Виходить дуже смачно — це чудовий варіант оригінальної страви на святковий стіл.
Інгредієнти:
- Кабачки — 2 шт.
- Яйця — 4 шт.
- Сіль — 1 ч. л.
- Чорний перець — дрібка
- Борошно — 100 г.
Начинка:
- Сир м’який вершковий — 200 г
- Часник — 1-2 зубчики
- Зелень будь-яка — до смаку
- Огірок — 1 шт.
- Помідор — 1 середній або 2 маленьких
Спосіб приготування:
- Перш за все вмикаємо духовку на 180 ° C. Кабачки натираємо на дрібній терці. Через кілька хвилин віджимаємо весь сік з маси.
- В кабачки вибиваємо чотири яйця. Додаємо спеції до смаку. Вмішуємо борошно. Добре перемішуємо.
- Викладаємо тісто на деко, застелене пергаментом, і розрівнюємо тонким шаром. Випікаємо в середньому 20-25 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.
- Поки корж охолоджується, робимо начинку. Змішуємо часник, сир та зелень. Нарізаємо дуже тонкими шматочками огірок та помідор.
- На остиглий корж тонким шаром викладаємо сирну начинку. Викладаємо огірки і помідори, не заходячи на край рулету.
- Загортаємо рулет. Готову закуску загортаємо у шматок пергаменту, а потім — в харчову плівку.
- Прибираємо рулет в холодильник. За 3 – 4 години, а ще краще — за ніч — він просочиться.
Подаємо, порізавши на порційні шматочки. Також ми розповідали, як приготувати ситні картопляні коржики.