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Диво-закуска: цей паштет з баклажанів гості з’їдять разом із тарілкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Гарний варіант бюджетної закуски
Гарний варіант бюджетної закуски. Фото 24 канал

Чудовий і для застілля, і для перекусу

З сезонних баклажанів можна приготувати масу страв. Можна смачно закрити їх на зиму, але це вже після того, які всі улюблені овочеві страви будуть приготовані і з’їдені.

"Факти" поділились рецептом поживного та ситного паштету. Він готується із запеченого баклажану. Часник, волоські горіхи та зелень роблять його особливо смачним. Паштет виходить ніжним і соковитим.

Інгредієнти:

  • 1 великий баклажан;
  • 1 часник;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1 невеликий пучок петрушки;
  • 70 г волоських горіхів.

Спосіб приготування:

  1. Баклажан миємо, протикаємо у кількох місцях виделкою. З часнику зрізаємо верхівку, очищаємо та викладаємо на лист фольги. Поливаємо оливковою олією, солимо до смаку і загортаємо у фольгу.
  2. Овочі викладаємо на деко і відправляємо випікатися в духовку. Час — 40 хвилин при температурі 200 С.
  3. Готовий баклажан остуджуємо, розрізаємо навпіл, очищаємо від шкірки і нарізаємо. Шматочки складаємо у чашу блендера разом із порубаною петрушкою, волоськими горіхами, запеченим часником і сіллю. Збиваємо до однорідної маси.

Паштет виходить дуже смачним. У контейнері з щільною кришкою він зберігається в холодильнику впродовж 5 днів. Ще одна смачна намазка на бутерброди — з консервованого тунця.

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