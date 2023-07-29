Диво-закуска: цей паштет з баклажанів гості з’їдять разом із тарілкою

Чудовий і для застілля, і для перекусу

З сезонних баклажанів можна приготувати масу страв. Можна смачно закрити їх на зиму, але це вже після того, які всі улюблені овочеві страви будуть приготовані і з’їдені.

"Факти" поділились рецептом поживного та ситного паштету. Він готується із запеченого баклажану. Часник, волоські горіхи та зелень роблять його особливо смачним. Паштет виходить ніжним і соковитим.

Інгредієнти:

1 великий баклажан;

1 часник;

1 чайна ложка солі;

2 столові ложки оливкової олії;

1 невеликий пучок петрушки;

70 г волоських горіхів.

Спосіб приготування:

Баклажан миємо, протикаємо у кількох місцях виделкою. З часнику зрізаємо верхівку, очищаємо та викладаємо на лист фольги. Поливаємо оливковою олією, солимо до смаку і загортаємо у фольгу. Овочі викладаємо на деко і відправляємо випікатися в духовку. Час — 40 хвилин при температурі 200 С. Готовий баклажан остуджуємо, розрізаємо навпіл, очищаємо від шкірки і нарізаємо. Шматочки складаємо у чашу блендера разом із порубаною петрушкою, волоськими горіхами, запеченим часником і сіллю. Збиваємо до однорідної маси.

Паштет виходить дуже смачним. У контейнері з щільною кришкою він зберігається в холодильнику впродовж 5 днів. Ще одна смачна намазка на бутерброди — з консервованого тунця.