Елементарний літній торт без випікання — будете готувати тільки його
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Чудовий варіант десерту у спеку
Торти і пироги без випічки — ідеальний варіант для спекотного літа. Адже, коли на вулиці і так жарко, зовсім не хочеться морочитись біля гарячої духовки. Ми розповідали, як приготувати чудовий торт з ягодами. Тепер ділимось рецептом десерту з солодощів.
Приготувати його дуже просто — духовка не знадобиться. Як готувати торт із солодощів на своїй інстаграм-сторінці розповів шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- 300 грамів крекера;
- 100 грамів вершкового масла;
- 1,5 ложки какао;
- плитка шоколаду;
- 900 грамів крем-сиру кімнатної температури;
- 150 грамів цукрової пудри;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 250 грамів жирних вершків 33%;
- 5 грамів желатину;
- 20 грамів води;
- 250 грамів молочного шоколаду;
- 150 грамів вершків для ганаша;
- 30 грамів повітряних рисових кульок.
Спосіб приготування:
- Замочуємо желатин в холодній воді. Крекери подрібнюємо до крихт. Змішуємо їх з какао та розтопленим вершковим маслом.
- По бортиках форми викладаємо шматки шоколаду. На дно засипаємо товчений крекер, пресуючи його склянкою.
- Основа готова. Ставимо її в морозильну камеру на 15 хвилин.
- Для начинки змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки. Розтоплюємо желатин.
- До желатину додаємо невелику кількість сирної маси. Перемішуємо, отриману суміш вливаємо до загальної маси крем-сиру.
- Дістаємо форму з морозильної камери і вливаємо сирну масу. Ставимо торт на 15 хвилин в морозилку.
- Шоколад змішуємо з гарячими вершками та повітряними кульками. Шоколадною масою заливаємо торт зверху. Ставимо його в холодильник на 12 годин.
Виходить дуже смачний, пишний, повітряний чизкейк. Також ми ділились рецептом домашнього шоколадного морозива.