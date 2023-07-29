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Елементарний літній торт без випікання — будете готувати тільки його

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Торт виходить дуже смачним
Торт виходить дуже смачним. Фото Колаж "Телеграфу"

Чудовий варіант десерту у спеку

Торти і пироги без випічки — ідеальний варіант для спекотного літа. Адже, коли на вулиці і так жарко, зовсім не хочеться морочитись біля гарячої духовки. Ми розповідали, як приготувати чудовий торт з ягодами. Тепер ділимось рецептом десерту з солодощів.

Приготувати його дуже просто — духовка не знадобиться. Як готувати торт із солодощів на своїй інстаграм-сторінці розповів шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

  • 300 грамів крекера;
  • 100 грамів вершкового масла;
  • 1,5 ложки какао;
  • плитка шоколаду;
  • 900 грамів крем-сиру кімнатної температури;
  • 150 грамів цукрової пудри;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 250 грамів жирних вершків 33%;
  • 5 грамів желатину;
  • 20 грамів води;
  • 250 грамів молочного шоколаду;
  • 150 грамів вершків для ганаша;
  • 30 грамів повітряних рисових кульок.

Спосіб приготування:

  1. Замочуємо желатин в холодній воді. Крекери подрібнюємо до крихт. Змішуємо їх з какао та розтопленим вершковим маслом.
  2. По бортиках форми викладаємо шматки шоколаду. На дно засипаємо товчений крекер, пресуючи його склянкою.
  3. Основа готова. Ставимо її в морозильну камеру на 15 хвилин.
  4. Для начинки змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки. Розтоплюємо желатин.
  5. До желатину додаємо невелику кількість сирної маси. Перемішуємо, отриману суміш вливаємо до загальної маси крем-сиру.
  6. Дістаємо форму з морозильної камери і вливаємо сирну масу. Ставимо торт на 15 хвилин в морозилку.
  7. Шоколад змішуємо з гарячими вершками та повітряними кульками. Шоколадною масою заливаємо торт зверху. Ставимо його в холодильник на 12 годин.

Виходить дуже смачний, пишний, повітряний чизкейк. Також ми ділились рецептом домашнього шоколадного морозива.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Ектор Хіменес Браво