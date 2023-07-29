Елементарний літній торт без випікання — будете готувати тільки його

Чудовий варіант десерту у спеку

Торти і пироги без випічки — ідеальний варіант для спекотного літа. Адже, коли на вулиці і так жарко, зовсім не хочеться морочитись біля гарячої духовки. Ми розповідали, як приготувати чудовий торт з ягодами. Тепер ділимось рецептом десерту з солодощів.

Приготувати його дуже просто — духовка не знадобиться. Як готувати торт із солодощів на своїй інстаграм-сторінці розповів шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

300 грамів крекера;

100 грамів вершкового масла;

1,5 ложки какао;

плитка шоколаду;

900 грамів крем-сиру кімнатної температури;

150 грамів цукрової пудри;

1 пакетик ванільного цукру;

250 грамів жирних вершків 33%;

5 грамів желатину;

20 грамів води;

250 грамів молочного шоколаду;

150 грамів вершків для ганаша;

30 грамів повітряних рисових кульок.

Спосіб приготування:

Замочуємо желатин в холодній воді. Крекери подрібнюємо до крихт. Змішуємо їх з какао та розтопленим вершковим маслом. По бортиках форми викладаємо шматки шоколаду. На дно засипаємо товчений крекер, пресуючи його склянкою. Основа готова. Ставимо її в морозильну камеру на 15 хвилин. Для начинки змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки. Розтоплюємо желатин. До желатину додаємо невелику кількість сирної маси. Перемішуємо, отриману суміш вливаємо до загальної маси крем-сиру. Дістаємо форму з морозильної камери і вливаємо сирну масу. Ставимо торт на 15 хвилин в морозилку. Шоколад змішуємо з гарячими вершками та повітряними кульками. Шоколадною масою заливаємо торт зверху. Ставимо його в холодильник на 12 годин.

Виходить дуже смачний, пишний, повітряний чизкейк. Також ми ділились рецептом домашнього шоколадного морозива.