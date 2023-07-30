Нагодуйте всю сім’ю за 10 хвилин: лінивий рецепт яєчні в лаваші

Аромат такої яєчні швидко підніме всіх із ліжка!

Сніданок — важливий прийом їжі. Він повинен відповідати багатьом критеріям: хочеться приготувати всього за пару хвилин не лише ситну та смачну, але ще й корисну страву. Саме тому вам варто скуштувати ліниву яєчню в лаваші — на такий сніданок швидко збіжаться і дорослі, і діти.

Щоб зробити ваш сніданок ще смачнішим, SHUBA радить у яєчню додати тертий сир та зелень. Готувати таку страву можна і на вершковому маслі, і на олії. Спробуємо?

Як приготувати ліниву яєчню в лаваші

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт.;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

шинка — 15 г;

масло вершкове 82% — 1 ч. л.;

цибуля зелена — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Відокремте жовток від білка. Дрібно наріжте шинку і додайте її разом зі сметаною в білок. Розігрійте на сковороді вершкове масло. Викладіть лаваш і підверніть краї так, щоб зробити борти. По центру викладіть білкову масу. У центр вбийте жовток. Готуйте під кришкою на середньому вогні близько п’яти хвилин. Якщо любите рідкіший жовток, час приготування можна скоротити.

До речі тонкий лаваш для такого сніданку можна приготувати власноруч. Усього три інгредієнти — і він готовий.