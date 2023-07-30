Ні борошна, ні випікання: молочний десерт за цим рецептом ви будете їсти ложками

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Коли влітку хочеться чогось легкого, простого та незвичайного, на допомогу прийде молочний десерт. Це ідеальний варіант смакоти для нестерпної спеки.

"1 хвилина" пропонує простий рецепт приголомшливого молочного десерту — для його приготування вам потрібно лише кілька простих інгредієнтів. До того ж він не потребує запікання. Готується десерт лише кілька хвилин, а все інше за вас зробить холодильник. Спробуємо?

Як приготувати молочний десерт

Інгредієнти:

молоко – 300 мл;

жовтки – 3 шт.;

цукор – 70 г;

ванільний цукор – 10 г;

сметана – 350 г;

желатин швидкорозчинний – 20 г.

Спосіб приготування:

Заливаємо желатин у 100 мл холодного молока та перемішуємо. У глибокій каструлі перемішуємо вилкою жовтки, цукор, додаємо решту молока і ставимо на вогонь вище середнього. Помішуючи масу, поступово доводимо до кипіння. Знімаємо з плити та додаємо розчинений у воді желатин. Все вимішуємо і даємо охолонути. Перемішуємо сметану та ванільний цукор. Цю масу додаємо в холодну яєчну суміш і добре вимішуємо. Масу заливаємо у силіконову форму, обмотуємо плівкою та ставимо в холодильник на 2-3 години. Коли десерт охолонув – витягаємо з форми та подаємо до столу.

Саме час приготувати до молочного десерту освіжаючий квас. Насолоджуйтесь!