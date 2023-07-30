Ідеально до сніданку: рецепт лінивих вареників з маком

Приготувати такі вареники не складе особливих труднощів

В українській кухні існує чимало страв і з сиром, і з маком: це і солодкі старовинні мандрики, і улюблені бабусині булочки. А що, якщо спробувати поєднати ці два продукти і приготувати смачну страву з сиром і з маком?

Тоді вийдуть неймовірні ліниві вареники. Приготувати таку страву за рецептом Shuba не складе особливих труднощів, а їсти їх із задоволенням буде вся родина. Спробуйте і такі вареники стануть вашим улюбленим сніданком!

Як приготувати ліниві вареники з маком та сиром

Інгредієнти на 4 порції:

сир кисломолочний — 200 г;

сіль — 2 г;

цукор — 2 ст. л.;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

жовтки курячі — 1 шт.;

мак — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

До стану однорідної маси перетріть через сито або перебийте в блендері сир. Додайте цукор, сіль, жовток та перемішайте. У суміш додайте борошно та мак, перемішайте до однорідності. З тіста, що вийшло, сформуйте руками невеликі кульки. Покладіть їх у киплячу підсолену воду. Коди ліниві вареники спливуть, проваріть їх 3 хвилини та дістаньте шумівкою.

Готові ліниві вареники подавайте зі сметаною або улюбленим варенням. Смачного!