Ідеально до сніданку: рецепт лінивих вареників з маком
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Приготувати такі вареники не складе особливих труднощів
В українській кухні існує чимало страв і з сиром, і з маком: це і солодкі старовинні мандрики, і улюблені бабусині булочки. А що, якщо спробувати поєднати ці два продукти і приготувати смачну страву з сиром і з маком?
Тоді вийдуть неймовірні ліниві вареники. Приготувати таку страву за рецептом Shuba не складе особливих труднощів, а їсти їх із задоволенням буде вся родина. Спробуйте і такі вареники стануть вашим улюбленим сніданком!
Як приготувати ліниві вареники з маком та сиром
Інгредієнти на 4 порції:
- сир кисломолочний — 200 г;
- сіль — 2 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- борошно пшеничне — 2 ст. л.;
- жовтки курячі — 1 шт.;
- мак — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- До стану однорідної маси перетріть через сито або перебийте в блендері сир. Додайте цукор, сіль, жовток та перемішайте.
- У суміш додайте борошно та мак, перемішайте до однорідності.
- З тіста, що вийшло, сформуйте руками невеликі кульки. Покладіть їх у киплячу підсолену воду.
- Коди ліниві вареники спливуть, проваріть їх 3 хвилини та дістаньте шумівкою.
Готові ліниві вареники подавайте зі сметаною або улюбленим варенням. Смачного!