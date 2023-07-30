Коли друзі прийшли в гості: салат-п’ятихвилинка, від якого відмовитись неможливо

Такого ви ще не куштували

Прості на перший погляд салати, як правило, виходять найсмачнішими та незабутніми. До того ж здається, що з крабових паличок вже існує безліч рецептів і придумати щось нове неможливо.

Однак якщо з’єднати крабові палички та плавлений сирок, вийде справжня смакота з неймовірним смаком. Така страва за рецептом "Главреда" підійде щодня і точно прикрасить ваш святковий стіл.

Як приготувати крабовий салат з плавленим сирком

Інгредієнти:

крабові палички — 1 упаковка;

яйця — 3 шт.;

плавлений сирок — 2 шт.;

кукурудза — 70 г;

легкий майонез або соус для салатів — 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

Крабові палички почистьте, поріжте тоненькою соломкою. На блюді зробіть майонезну сіточку і тоненьким шаром викладіть на неї крабові палички. Почистьте і натріть на дрібній тертці відварені яйця та плавлений сир. Покладіть натерті яйця на шар крабових паличок, змастіть майонезом. Далі йде шар натертого сиру. З консервованої кукурудзи злийте всю рідину та обережно прикрасьте крабовий салат.

Салат готовий. Подавайте його з картопляною запіканкою та їжте із задоволенням!