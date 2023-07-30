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Коли друзі прийшли в гості: салат-п’ятихвилинка, від якого відмовитись неможливо

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Це найсмачніший салат із крабових паличок
Це найсмачніший салат із крабових паличок. Фото prostoway

Такого ви ще не куштували

Прості на перший погляд салати, як правило, виходять найсмачнішими та незабутніми. До того ж здається, що з крабових паличок вже існує безліч рецептів і придумати щось нове неможливо.

Однак якщо з’єднати крабові палички та плавлений сирок, вийде справжня смакота з неймовірним смаком. Така страва за рецептом "Главреда" підійде щодня і точно прикрасить ваш святковий стіл.

Як приготувати крабовий салат з плавленим сирком

Інгредієнти:

  • крабові палички — 1 упаковка;
  • яйця — 3 шт.;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • кукурудза — 70 г;
  • легкий майонез або соус для салатів — 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички почистьте, поріжте тоненькою соломкою.
  2. На блюді зробіть майонезну сіточку і тоненьким шаром викладіть на неї крабові палички.
  3. Почистьте і натріть на дрібній тертці відварені яйця та плавлений сир.
  4. Покладіть натерті яйця на шар крабових паличок, змастіть майонезом. Далі йде шар натертого сиру.
  5. З консервованої кукурудзи злийте всю рідину та обережно прикрасьте крабовий салат.

Салат готовий. Подавайте його з картопляною запіканкою та їжте із задоволенням!

Теги:
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