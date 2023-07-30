Коли друзі прийшли в гості: салат-п’ятихвилинка, від якого відмовитись неможливо
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Такого ви ще не куштували
Прості на перший погляд салати, як правило, виходять найсмачнішими та незабутніми. До того ж здається, що з крабових паличок вже існує безліч рецептів і придумати щось нове неможливо.
Однак якщо з’єднати крабові палички та плавлений сирок, вийде справжня смакота з неймовірним смаком. Така страва за рецептом "Главреда" підійде щодня і точно прикрасить ваш святковий стіл.
Як приготувати крабовий салат з плавленим сирком
Інгредієнти:
- крабові палички — 1 упаковка;
- яйця — 3 шт.;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- кукурудза — 70 г;
- легкий майонез або соус для салатів — 2 столові ложки.
Спосіб приготування:
- Крабові палички почистьте, поріжте тоненькою соломкою.
- На блюді зробіть майонезну сіточку і тоненьким шаром викладіть на неї крабові палички.
- Почистьте і натріть на дрібній тертці відварені яйця та плавлений сир.
- Покладіть натерті яйця на шар крабових паличок, змастіть майонезом. Далі йде шар натертого сиру.
- З консервованої кукурудзи злийте всю рідину та обережно прикрасьте крабовий салат.
Салат готовий. Подавайте його з картопляною запіканкою та їжте із задоволенням!