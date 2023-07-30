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Секретний рецепт сала: з’їдять ще до того, як воно встигне настоятись

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Один із улюблених продуктів — сало
Один із улюблених продуктів — сало. Фото tsn.ua

Солоне сало можна використовувати як закуску і додавати до різних страв.

Сало – улюблений багатьма продукт. Його сміливо можна подавати до святкового столу як апетитну закуску. Рецептів приготування сала неймовірна безліч, і кожен кулінар має свій фірмовий.

Сьогодні ми разом із "РБК-Україна" швидко і просто його засолимо. Для цього нам знадобиться трохи інгредієнтів та часу. Спробуємо?

Як засолити сало

Інгредієнти:

  • свіже сало — 1,5 — 2 кг;
  • вода — 1 л;
  • сіль кухонна великого помелу — 200 г;
  • часник — 1 головка;
  • лавровий лист — 4 шт.;
  • перець чорний мелений або запашний — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Для розсолу додайте сіль у воду, поставте на вогонь і закип’ятіть. Зніміть з вогню та дайте повністю охолонути.
  2. Наріжте сало шматочками не ширше за 5 см — вони повинні вільно проходити в шийку банки.
  3. Почистьте та пропустіть через прес часник, натріть їм сало.
  4. Промийте теплою водою лавровий листок і трохи обсушіть.
  5. На дно кожної банки покладіть кілька шматочків сала шкіркою донизу, зверху додайте по листочку лаврового листа і пару горошин, зверху ще один шар сала. Шматки не повинні бути щільно притиснутими один до одного.
  6. Повну до верху банку залийте готовим розсолом, не щільно накрийте кришкою і залиште при кімнатній температурі на 3 дні. Потім щільно закручуємо кришкою і прибираємо в холодильник ще на три дні.

З такого сало вийдуть неймовірно смачні потапці. Спробуйте і не пошкодуєте.

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#Рецепт #Сало #Готуємо вдома