Секретний рецепт сала: з’їдять ще до того, як воно встигне настоятись
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Солоне сало можна використовувати як закуску і додавати до різних страв.
Сало – улюблений багатьма продукт. Його сміливо можна подавати до святкового столу як апетитну закуску. Рецептів приготування сала неймовірна безліч, і кожен кулінар має свій фірмовий.
Сьогодні ми разом із "РБК-Україна" швидко і просто його засолимо. Для цього нам знадобиться трохи інгредієнтів та часу. Спробуємо?
Як засолити сало
Інгредієнти:
- свіже сало — 1,5 — 2 кг;
- вода — 1 л;
- сіль кухонна великого помелу — 200 г;
- часник — 1 головка;
- лавровий лист — 4 шт.;
- перець чорний мелений або запашний — на смак.
Спосіб приготування:
- Для розсолу додайте сіль у воду, поставте на вогонь і закип’ятіть. Зніміть з вогню та дайте повністю охолонути.
- Наріжте сало шматочками не ширше за 5 см — вони повинні вільно проходити в шийку банки.
- Почистьте та пропустіть через прес часник, натріть їм сало.
- Промийте теплою водою лавровий листок і трохи обсушіть.
- На дно кожної банки покладіть кілька шматочків сала шкіркою донизу, зверху додайте по листочку лаврового листа і пару горошин, зверху ще один шар сала. Шматки не повинні бути щільно притиснутими один до одного.
- Повну до верху банку залийте готовим розсолом, не щільно накрийте кришкою і залиште при кімнатній температурі на 3 дні. Потім щільно закручуємо кришкою і прибираємо в холодильник ще на три дні.
З такого сало вийдуть неймовірно смачні потапці. Спробуйте і не пошкодуєте.